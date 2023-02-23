fashion news：透氣薄身 手感柔軟 春天氣息 繡出精緻花卉

【明報專訊】春天，是一個充滿生機和希望的季節，也是花朵綻放的季節。隨着氣溫回升，大地開始褪去冬天的暗沉，換來綠意盎然的草地、鮮艷的花卉。素來愛從大自然取材的45R，近日帶來以花為主題的春季系列Haru de WAi WAi，意指為春天的來臨歡呼喝彩，迎接春天獨有的歡欣美景。

精細做工 自然質感

春天盛開的花朵，不僅豐富了自然的風景，更象徵重生和希望。每當春天來臨，人們總會被美麗的風景吸引，讓人心情舒暢。45R便將繁花盛開的景象描摹在衣服上，運用手工及機器刺繡的方式，以10種不同顏色繡線繡出細膩精緻的鬱金香、小蒼蘭、雛菊、罌粟花和木春菊等圖案，呼應活潑愉快的季節氣息。

品牌招牌的棉麻粗花呢質感清爽輕盈，面料含有以7個月研發的麻紗線，以及輕巧透氣的苧麻纖維，其吸濕透氣度是棉纖維的3至5倍，甚為適合春季穿著。品牌亦貫徹一絲不苟的態度，為確保每件衣服的刺繡圖案一致，特別用上極考工夫的定位刺繡技術，以及拼布做出細緻的花朵圖案。

提到品牌的精細做工，他們一直堅持創造呈現自然質感的單品，系列中的印花圖案，更是故意輕輕印刷上去，配以袖邊與領位的皺褶，塑造出復古清新造型，盡顯溫婉優雅感覺。至於一系列棉花呢針織服飾，以3種不同的紗線編織而成，包括來自南非的Zimba有機棉，質感柔軟卻強韌度十足，是世上最高級及最幼細的棉之一；另外還有自然柔軟並帶絲光的美國Supima有機超長纖維棉，以及羊毛紗線等面料。品牌運用針織方法呈現棉花呢面料的質感，手感柔軟而精緻，女裝包括透氣薄身的棉花呢針織外套，剪裁講究又易於配搭，適合乍暖還寒的初春天氣。●

查詢： 45R 2988 8593（ifc店）

文：劉詩言