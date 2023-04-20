beauty：高訂皮革氣墊粉底 花卉萃取 美妝護膚

均勻妝效--為確保方便易用，明彩輕透亮肌氣墊粉底採用網狀技術（mesh technology），只需一抹即能達至均勻妝效，用家可由面中央往外塗抹，並在需要較多遮瑕的位置以拍打方式塗上粉底。（品牌提供）

【明報專訊】花卉一直都是美麗的象徵，其優美的形態和芳香氣息，令無數人着迷。在美容界中，花卉亦是一個熱門的化妝品、護膚品主題。以下介紹的粉底、唇膏、眼霜及香水等，有借助花的美麗以吸引眼球，亦有些產品蘊含花卉的精華成分，既聲稱具備護膚功效，或流露罕有的花香，讓人享受到花朵帶來的美好體驗。

氣墊粉底塑造輕薄自然妝效

踏入春季，香港的天氣逐漸變得潮濕焗熱，在濕度高的季節中，要維持貼膚的妝效，便需要選擇合適的底妝產品。氣墊粉底尤其流行於亞洲地區，其好處在於質地輕盈、薄透，能夠自然融入皮膚，不會有厚重的感覺，能塑造輕薄自然的妝效。一般氣墊粉底含有高度保濕的凝膠或水凝露，因此易於推開，能均勻塗抹於面部，使底妝更加自然。小巧輕便的氣墊粉底盒子設計，亦宜於攜帶，方便外出時補妝。

近年推出的氣墊粉底不斷改良，除了新增色系選擇，當中的成分亦成為一大賣點。Yves Saint Laurent Beauté新推出兩款限量版高訂皮革氣墊粉底，便加入了花卉萃取成分，從而改善妝效，兼提供保濕及紓緩功效。當中黑色皮革包裝的昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底，便在配方中注入茉莉花瓣萃取，據稱有抗氧化及抗油抗汗功效，甚適合潮濕的天氣。配方加入的亮啞包衣色素，有助粉底融入不同膚色。

喜歡通透感較強妝效的話，可以選擇粉紅色包裝的明彩輕透亮肌氣墊粉底，當中結合美妝、調色及保濕三大功效，是首次加入創新網狀技術，成分中添加的淡紫色花卉錦葵及橙黃色花朵萬壽菊，據稱有效紓緩鎮靜皮膚，同時提升面部輪廓。順帶一提，氣墊粉底採用的花卉以可持續發展農耕法於YSL Ourika Community Gardens種植，這些植物由居住摩洛哥阿特拉斯山脈的婦女栽種，在當地嚴峻環境下生長，據稱擁有高效護膚功能。

外觀皮革設計

在包裝設計方面，昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底的靈感源自Saint Laurent名揚時裝界的黑色皮革，品牌經典荔枝皮紋，配上金色的立體Cassandra標誌，猶如一件型格的配飾。至於粉紅色的明彩輕透亮肌氣墊粉底，則用上仿皮革盒子，飾上優雅的刺繡及經典chevrons圖案，配以金色綑邊點綴，華麗十足。尺寸方面，比起昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底更輕巧纖薄，方便易攜，輕易放進口袋或「小廢包」中。●

查詢：Yves Saint Laurent Beauté 2817 6683（K11 MUSEA店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com