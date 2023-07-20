beauty：香港製造 自家研發護膚品 「護膚是一門科學」

【明報專訊】Z世代消費者抬頭，他們在選購護膚品時，往往看重產品功效和成分。香港一個科研護膚品牌，從產品的名字、包裝，都強調當中採用的成分配方，藉此推動科學求真精神，同時鼓勵消費者有意識地選擇適合自己的護膚品。

近日在尖沙嘴K11 Art Mall地面樓層發現一間銀色裝潢的護膚品pop up store，當中陳列着數款設計配上代表成分英文字母標籤的護膚產品，設計簡潔鮮明，看起來甚具時興的韓式風格，難道又有新的K-beauty品牌登陸香港？了解後，才知道是香港護膚品牌factiv。讓人好奇的是，為什麼一個小小的本地品牌，能夠進駐尖沙嘴核心地段？上網找找資料，原來品牌從社交平台起家，靠人傳人的方式逐漸打響名堂，現時Instagram的追蹤人數超過3萬，對於一個本地品牌而言，算是不錯成績。《明報》life&style與品牌的數名骨幹成員，在他們位於科學園的實驗室訪談，進一步了解品牌特色。

社交平台分享護膚小知識

每當提起「香港製造」的美容品牌，自然讓人想起市集上的手工皂、精油等DIY手作產品，然而factiv生產的護膚品牌，顯然較為專業，亦是自家研發的成果。品牌的骨幹成員均為生物學系出身，深明科研原理，然而要把知識實踐，再變成一個品牌並不容易，尤其香港人長久以來也習慣選購外國品牌，亦不像日本、韓國的消費者般慣常地「相信自己人」 。問他們為什麼會在香港創辦科研護膚品牌？創辦人之一的Marco So坦言「其實也沒有什麼原因」，他細想後說起，「在大學期間，我與另一創辦人Ronald Tse貪得意在實驗室把透明質酸及不同成分混合在一起，並把製成品給朋友使用，他們均表示『用落覺得都幾ok』，然後我們便決定開IG，分享護膚有關的科學知識，逐漸建立起品牌」。

聽起來雖是「無心插柳柳成蔭」的故事，不過幾名創辦人對護膚品卻有着一份堅持與抱負。Marco表示：「市面上大多數的美容產品，都予人很夢幻的感覺，例如會找來漂亮的女星代言、採用美輪美奐的包裝，因此我們想要創立一個透明度高的科研美容品牌。」他補充：「我們認為護膚是一門科學，就像管理健康一樣，想自己保持一個良好狀態，其實是可以依照從research而來的方式。」品牌的名字factiv，由fact（事實）和effective（功效）組成，「代表品牌的產品，都是基於事實、有根有據而製造」。

包裝列明活性成分

從品牌產品上的包裝可見，每件護膚品當中都印上了代表其成分的英文字母，對於普遍的消費者來說，並不容易理解這一堆堆的符號，甚至只會視為字體設計。不過在品牌的立場，他們想藉此將科研普及。Marco指出：「當中的3個英文字母代表產品中的活性成分，後面的數字則表示成分的濃度；包裝亦配上QR Code，消費者可以從中查閱成分功效和運作原理，以及配方師的備註，我們希望可以為消費者提供『有意識』的選擇。」

作為一個主打香港製造的美容品牌，在研製產品時，有沒有考慮到香港的氣候？負責配方研發的Agnes Chan表示：「由於香港的天氣較為潮濕，所以不會製造一些過於滋潤的產品；而我們在研發時，會因應港人的膚質而定，同時亦會在男性、女性間取平衡。」品牌其中一句口號為「不被性別年齡定義」，似乎代表產品適合任何人使用，Marco解釋：「品牌最初由我和Ronald一起創辦，很多人也覺得由兩個男生做護膚是件很奇怪的事，而事實上，不論男女，護膚時的重點在於選擇適合自己的活性成分。」

透明質酸為皮膚保濕

Marco表示，護膚最重要是懂得分辨哪個成分對自己有效，「我們亦有抗衰老的產品，如幫助增加骨膠原等，不過並不會刻意列明適用於哪個年齡層」。Ronald補充：「根本上成分是沒有年齡所分，對於不同人也會產生功效，可能有些較油，或是較濃，事實上，成分並不懂得『認人』，是一樣很大眾化的東西。」Agnes則認為：「很多品牌也會把產品分為男女，也許這些品牌並沒有意欲去深究背後的知識。」既然他們認為護膚品不用細分，那麼什麼成分才是人體皮膚最為需要？Agnes說是透明質酸，「它能夠為皮膚保濕，只要皮膚夠保濕，皮膚屏障便自然會好」。●

查詢：factiv 3188 3132（旺角朗豪坊店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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