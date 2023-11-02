beauty：助鎖水 達水油平衡 護膚油滋養乾燥肌

Chris Lam--入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga 、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。（受訪者提供）

Augustinus Bader賦能生機精華油--蘊含中鏈甘油三酯和月桂酸，據稱有助增強皮膚對環境入侵和水分流失的天然防禦能力。成分中的摩洛哥堅果油，蘊含豐富奧米加-6等身體所需脂肪酸的冷榨種子油，據稱有助修復皮膚的水脂膜。$1990/30ml（品牌提供）

MZ Skin Reviving Antioxidant Facial Oil--萃取自98%天然成分，蘊含由奧米加-9和富含抗氧化物的種子油組成的高效複合物，據稱可防止皮膚氧化損傷和膠原蛋白流失；脂肪酸則據稱可滋養乾燥和脫水皮膚。 $1550/30ml（from 連卡佛）（品牌提供）

The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Borage Seed Oil--配方蘊含極高濃度的γ-亞麻酸（GLA），由100%有機琉璃苣籽油製成，富含亞油酸、油酸、硬脂酸和棕櫚酸，據稱可紓緩、滋潤和滋養乾燥皮膚。$39/30ml（品牌提供）

Caudalie葡萄籽晚間滋潤護理油--採用天然純素配方，蘊含有機葡萄籽油和芝麻油、有機荷荷巴油、有機玫瑰精油及有機玫瑰草精油，據稱有助滋潤修護皮膚，改善乾燥缺水及敏感肌膚。$320/30ml（品牌提供）

【明報專訊】隨着乾燥的秋冬季來臨，臉部皮膚因為天氣變化變得繃緊。要改善問題，除了可以勤敷保濕面膜，還可以用上護膚油。很多人對「油」都有負面的觀感，存有不少誤解，事實上它並非如大眾想像中那麼油膩，妥善使用有助滋養乾燥皮膚，且聽醫生和化妝師的講解與建議。

很多人聽到護膚油總會卻步，認為其油膩的質感，會令皮膚變得黏𣲷𣲷，甚至阻塞毛孔、油光滿臉，引起不良的皮膚反應。但事實是要保持皮膚水潤，不但需要水分，還需要油分的滋潤，正確使用護膚油不但有助鎖住水分，還有助皮膚達到水油平衡。

人的皮膚同時包含水分和油分，這兩種難以混合的物質，卻可以在臉上發揮重要的屏障作用。健康的皮膚會自然分泌油脂以保護肌膚，這些油分具有修復功能，能令皮膚保持柔軟並防止水分流失。每當轉季時，僅做上保濕工夫並不足以達至皮膚「水油平衡」的狀態，在保濕同時加入護膚油，才能夠改善問題。護膚油不僅能滋潤乾燥的皮膚，持續使用還可以維持皮脂狀態。

混合性膚質 T字位出油多不塗

然而，並非所有人都懂得正確使用護膚油。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出：「護膚油未必要全臉塗上，要看不同部位皮膚的需要，例如最常見的混合性膚質，T字位出油多，便要避開不塗，着重於臉頰兩旁或下巴等偏乾位置。」至於什麼時候是塗護膚油的好時機？林嘉雯建議在早上洗臉或晚上洗澡後，「輕輕用毛巾印乾皮膚，待角質層還有一點水分時，立即使用護膚油，以取得較好的鎖水功效」。另外，資深化妝師Chris Lam建議可在上妝前使用護膚油，讓底妝更為貼服，不過切忌「太貪心」，每次使用護膚油的分量都不要過多，2、3滴便已足夠，不然過量的話會很容易堵塞毛孔。他亦建議可以把小量護膚油混合粉底液使用，能為妝容做出光澤感。

天然成分 溫和易滲透

護膚品市場龐大，市面上很多護膚油除了針對改善皮膚維持水油平衡外，還聲稱具備均勻膚色、提亮、改善幼紋等功效，種類繁多，但最重要還是在使用前先了解當中成分。林嘉雯指出：「不同油有不同的特質，如玫瑰果油含有較多脂肪酸，摩洛哥堅果油則有較多抗氧化物，而這些油對皮膚是否有抗衰老作用，還有待考證，它們對皮膚的主要功效仍是保濕鎖水。」

她亦提醒大家，雖然護膚油可以幫助增加皮膚油脂以達到鎖水作用，令皮膚細胞水分不易流失，但對油性皮膚或混合性皮膚而言，則可能會過油，而對此類產品有敏感的人士，更不適合使用護膚油。在選擇護膚油的時候，除了應根據自己皮膚的需要入手外，亦不妨選擇一些以天然成分製造的護膚油，不但性質較溫和，配方中較微細的分子，亦較易滲透至皮膚底層，有助減輕對皮膚和毛孔的負擔。●

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga 、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

查詢：Augustinus Bader 2562 2105（中環ifc連卡佛專櫃）

Caudalie 3974 6121（銅鑼灣希慎廣場店）

Laura Mercier 2661 5686（APM店）

The Ordinary 3105 1367（時代廣場店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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