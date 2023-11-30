beauty：聖誕倒數月曆禮盒 每天製造小驚喜

【明報專訊】聖誕節還有大概一個月才來臨，但各大美妝品牌已經推出精美的聖誕倒數月曆，其魔力不僅體現在華麗的包裝設計上，還有那份讓人期待不已的心情，當中藏着備受歡迎的彩妝、護膚品或香水等，讓大家可在倒數佳節來臨前，每天給自己送上一個小驚喜！

環保再造紙盒 23種語言送上祝福

逐日拆開倒數日曆的小格子，固然充滿驚喜，不過這份「儀式感」，卻往往帶來浪費問題，支持綠色理念的LUSH便推出了可重複使用的聖誕倒數月曆禮盒，紙盒以百分百再造卡紙製成。包裝由倫敦Intoart工作室的設計師Andre Williams設計，印上23種不同語言的「慶祝」一詞，為大家帶來聖誕祝福。25種純素產品中包含不少復刻產品，像是閃爍之星「汽泡彈」、杏仁甜點泡泡浴芭、聖誕早晨泡泡浴芭、北極雪人泡泡馬卡龍等。還有充滿節日氣息的聖誕老人「汽泡彈」、聖誕童話潤膚乳、雪天使沐浴露、聖誕莓果沐浴露等，相當應節。LUSH聖誕月曆禮盒$3000

查詢： LUSH 3791 2131（海港城店）

繽紛火車藏美妝產品 回到童年

「紅底鞋王」Christian Louboutin筆下的創作往往帶有無窮想像力，年度推出的節日倒數日曆，以Louboutin Express為主題，乘載大家回到童年，重返滿佈繽紛色彩和驚喜的夢幻歲月。「列車」上的24輛色彩繽紛火車車廂藏着不同驚喜，包括迷你香水及各式各樣的美妝產品，像是Loubicroc迷你香水（4ml）及Loubikiss迷你香水（9ml）、Rouge Louboutin唇膏系列及鍋釘盒眼影，讓用家散發迷人氣息，塑造華麗唇妝。Christian Louboutin年度節日倒數日曆$5400

查詢：Christian Louboutin Beauty 3615 0939（K11 MUSEA店）

「貴婦級」品牌產品 重視生活品味

對於精打細算的人來說，往往講究聖誕倒數日曆中的「驚喜」是否物超所值。連卡佛今年推出的「Not an Advent Calendar聖誕倒數日曆」的吸引之處，遠勝品牌歷年推出的倒數日曆，獨特的便當盒造型內包括了多個「貴婦級」品牌產品，像是La Mer、SkinCeuticals、Tatcha、Hourglass、Sisley-Paris和Murad等，共16款化妝產品超過1萬元。套裝附送精緻風呂敷布包裝，饒富紋理感的包裝布綴有Rajiv Surendra為連卡佛設計的獨特圖案，貫徹品牌重視生活細節的品味。2023連卡佛聖誕節倒數日曆 $3280

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

鎏金冰川設計 充滿浪漫氣息

作為時裝品牌美妝副線的YSL Beauté，向來以華麗高貴的包裝為賣點之一。品牌今年以鎏金冰川為主題，把經典王牌產品換上閃亮白色漆面及金色燙印設計，恍如置身冬日雪白世界，充滿浪漫氣息。節日限量版倒數月曆亦用上同一主題設計，24格抽屜中，收藏着化妝產品及迷你試用裝，當中包括節日限量版輕透無重羽毛三色高光氣墊，可用於遮瑕、修容及打亮，塑造奪目節日派對底妝。YSL Beauté 2023節日限量版倒數月曆禮盒$2500

查詢：YSL Beauté 2817 6683（K11 MUSEA店）

薑餅童話世界 香氣圍繞節日

聖誕薑餅人是西方家喻戶曉的童話人物，「他」身上散發的薑粉、肉桂味予人一種溫暖的感覺。備受香氛迷愛戴的Jo Malone London，今年推出了以薑餅童話世界為靈感的聖誕倒數日曆，盒子包裝用上「聖誕feel」十足的薑餅與紅白條子，內藏24款芬芳四溢的小巧驚喜，包括薑餅古龍水（9ml）、白苔與雪花蓮古龍水（9ml）、英國梨與小蒼蘭古龍水（9ml），以及牡丹與胭紅麂絨手部及身體潤膚乳液（50ml）等，當中重點驚喜是一瓶30ml的經典古龍水，讓香氣圍繞整個節日季節。Jo Malone London聖誕倒數日曆$4380

查詢：Jo Malone London 3102 1611（ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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