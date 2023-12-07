beauty：時尚「萬花筒」進軍美妝界 精緻印花設計 糅合混搭美學

【明報專訊】愈來愈多時尚品牌跨界推出美妝系列，既為滿足市場需求，更因為妝容搭配本身就是時尚的一部分。最近Dries Van Noten亦進軍美妝界，從精緻小巧的美妝產品中，展現他如萬花筒般的混搭美學。

邀請國際調香師共同創作香水

Dries Van Noten一直以大膽前衛的印花設計而聞名，他筆下的這個特點，也體現在首次推出的美妝系列上。就像品牌的時尚創作一樣，品牌的香水系列提供了意想不到的組合和香氣。Dries Van Noten邀請了多名頂尖的國際調香師共同創作香水，每個調香師都詮釋並分享他們對品牌意想不到的嗅覺世界的創意視野。香水靈感分別來自大自然、音樂、人與人的關係，以至品牌歷史等，均以藥劑瓶為靈感的瓶身盛載，向古老香水致敬。設計上，瓶子的顏色和表面處理，反映各個香水的特性，例如以Jimi Hendrix為靈感的Voodoo Chile，便配上午夜藍色的瓶子，當中還刻有一圈金屬蝕刻的葉子，盛載迷迭香和廣藿香，散發出炙熱而緊湊的氣息，讓人稍稍聯想到Jimi Hendrix的音樂。

至於唇膏的設計，亦同樣經過精心考量，用上精緻的包裝。Dries Van Noten認為要讓顧客愛上一款唇膏，取決於它的外殼、膏體的色彩、雙唇的感官接觸，還有氣味、成分、原料以及整體的視覺呈現，所以系列從唇膏殼到顏色、質地，都體現了極致的混搭主題。唇膏系列配備4個可重複使用的外殼，以可循環再用的Zamak合金製成，頂部和底端均採用了以時裝騷面料為靈感的衝撞感印花，在緞感、啞光、潤澤和透明護唇膏4種質地中提供30種顏色選擇；配方蘊含玫瑰果油，有助滋養雙唇。

舊有資源重新利用 注重可持續發展

隨着愈來愈多美妝品牌重視可持續發展，Dries Van Noten的美妝系列亦不例外，不僅展現出他獨特的美學，還體現對可持續發展的承諾。系列的開發過程注重可持續實踐和材料選擇，包括採用可靠來源和可回收利用的玻璃、鋁，以及來自經PEFC認證的可持續森林的木材。此外，淡香水的二次包裝亦採用創新技術製成，可以實現原創的訂製設計，使用來自優良森林的可再生天然木纖維；至於其他產品的二次包裝，亦同樣使用經FSC認證的可回收紙。成分方面，香水採用了85%以上的天然成分；而環保化妝品則富含玫瑰果油，據稱具有保濕和護膚效果。香水和美妝收納拉繩束袋均使用upcycle往季服裝系列的升級再造面料，將舊有資源重新利用，展現了對可持續發展的承諾和創新思維，為消費者提供時尚與環保兼顧的選擇。●

查詢：Dries Van Noten 2845 4606（置地廣場店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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