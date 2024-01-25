fashion news：為二手名牌時裝另覓歸宿

【明報專訊】對時尚的愛好其實可以視為人生的一場學習：曾經狂熱地追逐潮流，到講究設計與工藝，輾輾轉轉因穿衣而更了解自己，最終找到屬於自己的風格。可是回頭一看衣櫃卻剩下多年付出過的「學費」，就是一些狀態完好卻不會再穿戴的衣飾。如果能為它們找到另一個好歸宿減少浪費，其中收益又會作慈善用途，能妥善處理這些多餘的衣飾，也算是為時尚作一份功德。本地非牟利慈善組織Métier Minus成立目的，就是要達成此目標。

Métier Minus的名字由法文Métier及Minus組合而成，Métier意指專業、工藝，或對某事情的一個感召；Minus則帶出減少時裝界產物浪費的理想，提倡Buy Less, Buy Quality（貴精不貴多）的時裝購物文化。他們還提倡被稱為「Post-loved新愛」的概念，延長以往珍惜但不再使用的名牌時裝的生命和價值，讓其他時尚愛好者繼續擁有。Métier Minus為實踐此理念，會接受優良狀態的名牌時裝服飾捐贈，並利用慈善義賣的形式為它們另覓歸宿，延長其使用壽命，義賣收益亦會用作支持本地社區發展。Métier Minus將於2月1至3日在太古坊ArtisTree舉行為期三天的慈善二手名牌時裝義賣，展示近700件名牌二手精品，這次義賣的受惠機構包括聖雅各福群會旗下的Green Ladies和香港其他慈善機構，為本地年輕及中年女性提供就業訓練和能力提升等課程。●

Métier Minus慈善義賣活動

日期：2月1至3日（周四至六）

時間：周四、五：上午10:30至晚上8:00；周六：上午11:30至下午4:30

地點：太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

備註：免費入場，最後入場時間為完場前半小時

查詢：https://metierminus.org

文:溫兆明