beauty：可持續羽絨 傳統工藝高級珠寶 香水品味生活 涉足時尚界

主攻「生活品味」--單看造型照，很難讓人看得出是香水品牌Byredo的出品；事實上，品牌創辦人Ben Gorham從來沒有刻意把品牌限制於香水領域，而是主攻售賣「生活品味」。（左） Byredo x REBOCO B50 Wearable Blanket 2.0 $14,000、（右）高級珠寶Virasaat系列，定價350至27,000美元（約2735至210,969港元）（品牌提供）

【明報專訊】時下許多品牌都重視多元化，透過與不同領域的伙伴合作，例如藝術家、設計師、音樂人等，拓展更多類型的產品線，既滿足消費者需求，同時亦向他們展示更完整的生活態度。香水品牌Byredo便是例子之一，近年從推出香水產品，逐漸跨界售賣「生活品味」。

香水品牌Byredo創辦人Ben Gorham，從來不會停留在comfort zone，雖然憑着獨特香氣與極簡包裝設計，讓品牌在香水界建立名氣，但他卻不滿足於現狀，依然不斷挑戰自己。事實上，他於2006年創立品牌時，早已定下一套長遠的計劃，他曾在訪問中說過：「我建立Byredo是為了讓它成為任何東西，品牌不限制於一個類別或一個定義，當有一些想法不能被裝在香水瓶中時，我們便透過其他方式表達出來，這正是Byredo的特點。」

近年，品牌不斷探索跨界領域，全面推向成為lifestyle品牌，無論是與美國藝術家Dozie Kanu合作，在米蘭設計周展示獨特的藝術裝置；還是與聲音大師Devon Turnbull合力創造出結合嗅覺與聽覺的Olfactive Stéréophonique擴香器，都刻意打破大眾對品牌的既定認知；而最近品牌再度涉足時尚界，不但再次與瑞典品牌REBOCO合作推出羽絨外套，甚至首度推出高級珠寶系列。

穿上身的「毛氈」

部分香港人可能對REBOCO感到陌生，這個起源於斯德哥爾摩的品牌和創意工作室，以推出羽絨氈和牀上用品而聞名，品牌的設計堅持可持續原則，透過可持續材料、回收羽絨、滯銷面料和復古紡織品製作牀上用品、睡衣和長袍等，配以鮮明用色，為可持續產品設計增添一份時尚氣息。這次與Byredo合作推出的限量版B50 Wearable Blanket 2.0，採用100%環保羽絨製成，當中包括80%環保羽絨和20%環保羽毛混合。設計靈感源自可穿著的毛氈，雙方將之變成一件超大尺碼的羽絨外套，配搭上腰帶束緊腰線，運用鈕扣遮蓋頸部保暖，以及隱藏的側袋細節，呈現冬季的時尚感。作為一款聯乘產品，外套結合了兩個品牌的優點，備有暗霧黑、晚霞紫和原野綠顏色選擇外，其寬鬆、簡約、舒適的設計特色，亦鼓勵穿者發揮創意，配襯出不同的時尚造型。

珠寶連結家族 世代相傳

至於Byredo首個推出的高級珠寶系列，則旨在向Ben Gorham的印度血統致敬。出生於瑞典斯德哥爾摩的他，父親是加拿大人，母親則是印度人。系列特別以印度語Virasaat命名，意指「繼承」的意思，對Ben Gorham而言，他認為珠寶是一種家族之間的連結，可以世代相傳，當中亦承載着他的個人情感。

作為「家傳之寶」，系列採用歷久常新的設計，並以傳統工藝的做工模範為基礎，選用珍稀金屬，製成頸鏈、手鏈、戒指和耳環，當中以渾圓的珍珠形狀與幾何圖形的條子為主要元素，形成一個無限重複和延伸的圖案，將時尚美學與民族文化的根源結合在一起。●

查詢：Byredo 7072 6725（Fashion Walk店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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