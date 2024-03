beauty：時尚品牌擴展美容領域 綠色狂熱注入彩妝

next

【明報專訊】時尚與美容的關係向來千絲萬縷,例如在每場時裝騷背後,化妝師都默默在後台工作,為模特兒塑造出符合設計師意念的形象。近年時尚品牌均擴展到美容產品領域,不但有助建立全方位的品牌形象,亦可以擴大品牌的價值鏈。Valentino Beauty最近便在彩妝中注入綠色熱潮。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli,向來喜歡透過色彩展現創作理念,其2024秋冬系列便以充滿質感的黑色調貫穿服飾,予人暗黑格調。不過Valentino Beauty卻反其道而行,以一抹耀眼綠色為主調,將一股綠色狂熱注入彩妝產品的包裝中,還同步帶來男、女香水。

繼推出Valentino Pink PP熒光粉紅、Noir暗黑魅幻版本的Go-Cushion高訂輕透氣墊粉底後,近日品牌為這經典產品披上驚艷的綠色,帶來閃爍設計的Go-Cushion Green Stravaganza訂製外殼,再點綴V LOGO,把高級時尚美學的設計延伸至高級訂製化妝品配飾。除了擁有時尚華麗的外觀設計,氣墊粉餅的妝效亦是賣點之一,質地水潤保濕不厚重,運用獨家Light-Lasting科技,據稱有助令妝感服貼,且能保持一整天輕爽及持妝度。配方中的Roma-Light Complex超微細珍珠成分,則有助捕捉及折射光線,塑造明亮的霧光妝效。

艷綠熱潮蔓延到香水

這股艷綠熱潮,同時亦延伸至2款Born in Roma Green Stravaganza男女對香香水。若顏色能代表香氣,那麼Green Stravaganza香水的味道,便是一抹清新的茶香。當中的Born in Roma Donna Green Stravaganza,散發淡雅的茶香與陣陣茉莉花香;而另一款Born in Roma Uomo Green Stravaganza,則是一款優雅蕨類琥珀調香水,選用卡拉布里亞佛手柑及香根草創造前中後調的香氣,展現清新的芳香複雜特質,再搭配咖啡香調,令奢華感覺昇華。香水瓶身設計方面亦反映出Maison Valentino的經典元素,靈感源自羅馬式建築,瓶身鋪上品牌經典Rockstud,形成金字塔釘形,並用上黑色和翠綠色對比,前衛又時尚。

天星小輪創意廣告

隨着系列的誕生,品牌亦推出了一個充滿玩味的創意廣告。對於很多港人而言,提起綠色,也許會想起歷史悠久的天星小輪船身。這種耐看、標誌的色調,長久以來均與維港兩岸的景色和諧共存,對於遊客而言,亦是代表香港的標記之一。品牌這次正正選擇香港作為影片的背景,將Green Stravaganza星鑽系列的氣墊粉底,以及Born In Roma香水系列「變大」,並放到天星小輪上、「走過」尖沙嘴天星碼頭等地,讓人印象深刻之餘,還增添一份親切感。●

