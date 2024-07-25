beauty Olympics Special：奧運會美妝時刻 化妝上陣 展現女性魅力

防水化妝品：在濕熱悶焗的天氣，不論戶外或水上運動，妝容也要對抗面上的汗水。除了可以使用防水粉底，亦建議選用具備防水抗汗功效的睫毛膏、眼線筆等彩妝品，維持持久妝效。（左起）Bobbi Brown無重輕霧粉底液$510/支、YSL Beauté All Hours恆時輕透霧光全效遮瑕液$370/支、Make Up For Ever防水持色眼線液$240/支、shu uemura 3D滋養捲翹睫毛膏$285/支（品牌提供）

【明報專訊】巴黎奧運讓大眾期待的，當然是運動員在賽場上的表現，不過對於愛化妝的人士而言，還會着眼於女性運動員的妝容。過去她們在奧運賽事化妝上陣或會被質疑，然而近年愈來愈多運動員勇於表達自己的風格，化妝出賽不只為了漂亮，背後還是一種態度。

隨着時代變遷，改變了很多人的思想和觀念。昔日觀眾欣賞奧運比賽，只會在一些講求美感的項目中，如體操和韻律泳等，才看到參賽運動員以濃妝艷抹妝容亮相，大眾不但受落，還會以審美角度欣賞她們的外表形象。反而在其他賽事項目中，女運動員大多不會化妝上陣，全因為社會大眾認為運動和化妝，兩者存在着矛盾，先不說汗水會讓妝容花掉，針對奧運選手而言，普遍認為女選手毋須予人漂亮形象，只需一往無前向目標進發。不過近年女性意識愈來愈強大，很多女運動員均勇於表達自己，拒絕被運動員身分限制，以精心妝扮出賽，既在賽場上展示實力，又兼顧美態與形象，即使汗流浹背，依然保持女性美麗形象，一改外界給予她們的刻板印象。

美國跨欄女將：化妝表達自我

還記得在2021年舉行的第32屆東京奧運會中，不少田徑場上的女性選手都以鮮艷色彩妝點自己，像烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh、美國跨欄選手Christina Clemons和美國田徑選手Vashti Cunningham等，她們塗上唇膏、畫上獨特的眼線，為頭髮染色、佩戴上五顏六色的gel甲…… 為單調的賽道增添色彩與趣味，予人留下深刻印象，成就奧運會美妝時刻。

相信有人會批評，甚至質疑女運動員為何需要化妝參加比賽，或者會說她們應該把注意力集中在運動上，而不是髮型和妝容。奧運選手、美國跨欄選手Christina Clemons曾在英國網媒Popsugar的訪問中表示：「在比賽中，我總感到興奮和充滿自信，所以我喜歡用大膽的妝容出賽。在比賽中，我沉浸在自己的世界中，在做自己喜歡的事情。不管別人喜不喜歡，我都沒有所謂。」她還表示：「許多人可能不期望女運動員看起來很女性化，我認為在參與運動的同時展現女性魅力是一種力量，而不是弱點。」Christina Clemons的說法，明確表達出女性有權利以自己感到舒適的形象示人，告訴大眾即使運動，也可以化妝，態度強而有力。●

查詢：Alexandre Zouari 3152 2213（ifc店） Bobbi Brown 2111 3912（ifc店） Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店） lululemon 2810 5168（太古廣場店）

Make Up For Ever 3101 0744（海運大廈Facesss專櫃店） shu uemura 2572 1694（崇光百貨銅鑼灣店） YSL Beauté 2817 6683（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

模特兒：Ania R（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam、Chris Lai

編輯：陳淑安

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