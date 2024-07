beauty Olympics Special：奧運會美妝時刻 化妝上陣 展現女性魅力

防水化妝品:在濕熱悶焗的天氣,不論戶外或水上運動,妝容也要對抗面上的汗水。除了可以使用防水粉底,亦建議選用具備防水抗汗功效的睫毛膏、眼線筆等彩妝品,維持持久妝效。(左起)Bobbi Brown無重輕霧粉底液$510/支、YSL Beauté All Hours恆時輕透霧光全效遮瑕液$370/支、Make Up For Ever防水持色眼線液$240/支、shu uemura 3D滋養捲翹睫毛膏$285/支(品牌提供)