beauty news：享受陽光與大自然 做好防水防曬護理

【明報專訊】陽光燦爛的盛夏，無論到沙灘暢游、衝浪、遊船河……各式各樣的水上活動，都是消暑的好選擇。然而有害的紫外線，卻會加快皮膚衰老、引致發炎等問題，在享受陽光與大自然之餘，亦務必做好防曬工夫。今夏連卡佛專程從歐美、日韓蒐羅多款適合戶外活動的防水防曬護理產品，部分更採用先進科技研製而成，包括瑞典本土品牌EVY防曬慕斯SPF 50（A，$250/100ml），每樽均為真空壓縮罐裝，由於沒有空氣進入，每次擠出的「慕斯」均為新鮮；採用的防水配方，質感清爽不黏膩，聲稱防水防汗，不會在游泳、出汗時消失，其活性成分聲稱有效抵禦UVA和UVB，可提供6小時保護。

若要數突破傳統的防曬產品，不得不提來自韓國的Franz，品牌推出的創新思維Naked SunShield胜肽貼片防曬霜（B，$190/5片），隱形貼服的設計，可直接貼在面上使用，聲稱能為面部皮膚提供全面的高效防曬保護，比傳統防曬乳液更加方便易用。另外，在日光浴過後，亦必須做好曬後護理工夫，鎮靜皮膚和加強保濕修護，Beauty of Joseon鎮靜精華（C，$105/30ml）蘊含綠茶和艾草成分，聲稱有助滋潤鎮靜皮膚，緩解因紫外線照射引起的不適；而Bioeffect強效精華（D，$1950/15ml）蘊含強效活性成分，聲稱能為皮膚補充水分，消除日曬引致的明顯痕迹。●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言