beauty：時裝品牌聯乘化妝品 緞光紫紅唇色 突顯秋天氣息

【明報專訊】常說女人錢易賺，每當看到包裝精緻的化妝品，儘管還未需要多買一支唇膏、一盒眼影，卻依然會感到心動，尤其是那些限量的時裝品牌聯乘化妝品，更讓人無法抗拒。它們不僅是化妝品，還融合了品牌獨特的設計元素，讓女士提升個人風格，成為一種時尚宣言。

經典時裝品牌Pucci，由創辦人Emilio Pucci於1947年在佛羅倫斯創辦。出自他手筆的繽紛色彩印花圖案Marmo，於1968年面世，靈感源自艷陽倒映在地中海泛起的漣漪，不但在1960、70年代席捲時尚界，時至今天依然是品牌的招牌作。來到品牌現任藝術總監Camille Miceli手中，她再次將之發揚光大，應用於與法國品牌Guerlain合作的限量聯乘系列中，為系列彩妝產品披上這個用色大膽的印花圖案。

金色襯托鮮艷搪瓷

這個聯乘合作，可說是Camille Miceli與Guerlain彩妝創意總監Violette的創意結晶，兩人將各自品牌的核心元素與創意理念融入到每件產品中，例如系列中的Rouge G訂製寶石唇膏，在Camille Miceli的指導下，唇膏盒經重新設計，以金色為主調，襯托出鮮艷色彩的搪瓷，令外觀設計更吸引；Violette則特別為此系列創作出45 Marmo Twist緞光紫紅唇色，效果濃重而格調優雅的色調，既突顯秋天的色彩，亦體現出意大利時尚與法式優雅的融合。●

查詢：Guerlain 2766 3188（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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