beauty：追尋珍貴寶藏 大自然嗅覺之旅

【明報專訊】無論生活多艱難，都不應放棄扮靚的權利。在市道不景氣的時候，「唇膏經濟」便成為了一種消費現象，部分消費者即使在經濟前景不樂觀的情况下，仍願意購買價格較低的奢侈品，因為它們能提供心理上的滿足感。這個概念當然不僅限於唇膏，還同樣適用於香水市場，在經濟低迷時，購買一支心儀的香水作奢侈品，雖然不是生活必需品，但卻能在困難時期給人帶來愉悅感，讓人感受到一絲美好和慰藉。

充滿奧秘的大自然引人入勝，Diptyque自1968年創立至今，經常從中汲取靈感，把源自大自然的詩意化成香氣，新推出的Les Essences de Diptyque香氛系列，猶如一場追尋大自然珍貴寶藏的嗅覺之旅。

調製珊瑚、珍珠貝母、樹皮之味

系列由5款淡香精組成，獨特之處在於從人類在日常生活中難以感知的氣味取材，像是珊瑚、珍珠貝母、樹皮以及睡蓮等。它們聞起來是什麼味道？當中的Bois Corsé（濃香樹皮）淡香精，就以黑咖啡的濃鬱味道配搭檀香精華和零陵香豆氣味，產生出琥珀木質香調，呈現大自然的寧靜氣息；而Lilyphéa（睡蓮）淡香精，就以紫羅蘭葉包裹小豆蔻和香草精華，塑造出綠色琥珀香調。

系列亦用上創新的香水瓶，改為將品牌經典橢圓標誌雕刻於玻璃瓶身，並配以愛爾蘭藝術家Nigel Peake的水彩圖案創作，描繪出5種生態物種的獨特形態，發掘大自然詩意之美。●

查詢：Diptyque 2521 6799（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com