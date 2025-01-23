【明報專訊】Byredo向來擅長透過香水說故事，深信氣味能喚起回憶與感受，其經典作Rose of No Man's Land（$1550/50ml）便予人安逸的感覺，讓人聯想起家的味道。隨着農曆新年來臨，品牌選擇以Coming Home作主題，並與藝術家魏藝娟合作，透過記錄她從廈門回到東平山老家的旅程，強調華人重視的團聚概念。她的畫作也變身成包裝設計，筆下的金蛇盤繞着花朵與植物，表達出蓬勃的生命力，寓意新春萬物復蘇。●

查詢：Byredo 7072 6725（Fashion Walk店）