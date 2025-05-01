BEAUTY：高級香水系列 低調中帶創新 中性香氣 引發人與自然情感聯繫

【明報專訊】隨着奢侈時尚產業增長放緩，價位較低的香水逐漸成為衣服鞋袋以外的焦點，高級與中價品牌紛紛投入香水國度。Jil Sander亦睇準時機，與香水生產商老字號Coty合作，推出首個高級香水系列Olfactory Series 1，延續品牌對細緻生活的追求，並進一步拓展其美妝市場版圖。

豐富多樣香氣

作為Jil Sander首個高級香水系列，Olfactory Series 1反映品牌的設計哲學與核心價值，從香調到瓶身設計，皆以簡約與品質為本。系列主打中性香氣，採用極簡配方，將植物學與現代技術結合，創造獨特的層次與個性。有別於傳統調香框架，系列聚焦香氣本質，選用環保再生酒精與純淨水，呈現自然純粹的氣息，旨在引發人與自然的情感聯繫，觸動深層感受。

透過氣味傳遞感官享受

品牌邀請5名國際調香師創作6款獨特香氛，眾人以個人記憶、自然環境，以及對日常事物的感悟為靈感，將平凡生活轉化為富有美學意境的嗅覺體驗。透過氣味傳遞感官享受，甚至喚起深層情感共鳴，例如調香師Mathilde Bijaoui調製的Jil Sander Miel（圖1右），便以蕎麥蜜為靈感，她運用有機化合物醛香，結合雪松木、香根草和茉莉香調，讓香氣層層遞進，散發出溫暖的木香與甜美花香，聞起來讓人感到平靜，喚起內心的安全感與力量。

調香師Julie Massé則創作了2款香水，包括採用升級再造的酸柑成分調配的Jil Sander Leaf，配搭印度野薄荷，散發出清爽明亮的柑橘香氣；她的另一款作品Jil Sander Earth，則從初嘗松茸的記憶為靈感，運用大馬士革玫瑰萃取突顯松茸的複雜層次，配以廣藿香葉的濕潤泥土氣息，令人想起雨後大地的氣息。

調香師Berenice Watteau則從生活細節取得靈感，她運用升級再造雪松木、西班牙杜松和二氧化碳萃取欖香脂，呈現煙熏木調的Jil Sander Smoke香水，令人想起掛在壁爐旁烘乾的衣物味道。至於調香師Nathalie Lorson和Paul Guerlain，則從飲食習慣取材，分別調製出散發醇厚茶香與烘焙香氣的Jil Sander Black Tea與Jil Sander Coffea。

與Formafantasma共同設計香水瓶

Jil Sander的設計着重細微之處，即使是衣物內裡或手鐲內側，皆與外觀同樣講究，其追求完美的理念亦融入香水瓶身設計中。品牌找來米蘭和鹿特丹設計工作室Formafantasma共同設計香水瓶，呼應系列的低調與創新特質。Formafantasma的設計向來重視生態和生產過程對社會影響，這次他們打破傳統玻璃製造規範，每個香水瓶皆由設計師與玻璃工匠雕琢而成，將手工藝溫度融入工業生產，令香水瓶呈現出自然非對稱的形狀與獨特的玻璃紋理。香水瓶亦配備白色鐘形鋁製瓶蓋，不僅能保護香水免受光線影響，在開啟瓶蓋的瞬間也帶來觸感上的驚喜，讓用家如同手握一件個人珍藏的藝術品，展現對生活細節的追求。●

紫色香水散發花果味

Chanel的經典香水系列，除了為人熟知的N°5外，還有近代的Chance系列。繼推出黃色、粉紅色、綠色和橙色後，品牌今年帶來紫色的Chance Eau Splendide香水（$1620/100ml）。香味散發花果氣息，前調糅合樹莓、玫瑰、紫羅蘭，中調加入Chanel格拉斯園圃的玫瑰天竺葵，散發優雅芬芳香氣；隨後的雪松與白麝香延續木質香氣，點綴鳶尾花粉調，令香氣聞起來層次豐富。（圖2）●

埃及靈感 大地氣息

Chloé的經典Nomade香水系列推崇自由率性的個性，新推出的Lumière d'Égypte香水（$1070/50ml）啟發自品牌創辦人Gaby Aghion的故鄉埃及，調香師Cécile Matton從尼羅河的河水、河岸的植物和沙漠汲取靈感，透過藍蓮花展現清新花香；後調帶有礦物氣息，以粉紅漿果配搭肉桂、檀香、沒藥的混合香氣，散發大地氣息。香水瓶頸特別飾有霧藍色蝴蝶結，呼應香水的脫俗氣息。（圖3）●

清新辛香 層次豐富

COS以其經典設計與極簡美學聞名，品牌最近首次進軍香氛領域，推出COS Perfumery系列。系列於法國格拉斯製作，結合傳統調香技藝與現代感官哲學，透過香水展現情感與獨特個性。系列中的MYTHE香水（$790/100ml）一如其名，予人神秘氣息，糅合薑與綠荳蔻，散發清新辛香，配搭深沉的香根草與泥土氣息，呈現清新與厚重的微妙平衡，令整體層次更顯豐富。（圖4）●

查詢：Chanel Beauté 2753 9655（K11 MUSEA店） Chloé Atelier des Fleurs 3563 7198（海港城店） COS 3580 7938（皇后大道中店） Jil Sander 9318 3780（圓方店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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