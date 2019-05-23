【明報專訊】曾當Chloé創作總監的，都是擲地有聲的名字，如Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo、Clare Waight Keller……除了剛去世的老佛爺，其餘都是女性，還要是英國人，可見品牌那種英法混血DNA是與生俱來。時裝人喜歡Chloé向來標榜的法式優雅率性女郎風格，這個早秋系列，是否有感覺回來了的激動？

坦白講Chloé這個品牌風格一直不算很明顯，全看掌權的主持人是誰。對消費者而言最重要是衣服令人穿得美，令人看似又高又瘦又有型。買Chloé的人，不會像買香奈兒愛馬仕般要有什麼標誌記認式設計，但那種優雅隨性的設計是大家默認的共識，那種只能意會不可言傳的parisian chic，就是品牌獨一無二的優勢。

細膩層次塑造迷人輪廓

現任創作總監Natacha Ramsay-Levi的個人風格是偏好嬉皮、波希米亞style，喜歡各種大首飾，跟Chloé原來的設計調子是有點落差。轉換了風格的Chloé可能背離了巴黎格調，春夏系列是一派悠然度假feel，設計師也許說得對：「大家不能每天都去度假，我希望這些設計可以讓人們的日常生活中多一點兒度假精神。」但向來對Chloé埋單的朋友似乎不太受落。

不過時裝好玩的地方，就是三數個月又可讓你回到正軌再度強攻。剛出爐的2019初秋系列，時裝人頓覺醒神，擁躉看過後都說感覺回來了。這對品牌而言是好消息。

由Natacha Ramsay-Levi設計的Chloé 2019初秋系列體現了品牌柔美嫵媚與利落時尚之間的對比。波斯服飾的元素貫穿系列設計，滲透1950年代巴黎儷人的時尚氣色，展示Chloé女孩一貫的率性風格。系列將柔美嫵媚與實用主義結合，以細膩層次塑造迷人輪廓：連身裙襯以長褲及半截裙，精巧的針織衫與斜裁絲綢交錯，而男裝風格的西裝則配上搖曳飄逸的設計。啡紅、紫紅及棗紅色，襯以品牌經典的粉紅、橄欖綠、駝色及牛仔藍，用色豐富。

不同質感布料交錯運用

衣料運用亦極度巧妙，從縐紋絲絨、金銀線提花布、花押字圖案絲料、硬朗皮革以至西裝羊毛，質感獨特的布料巧妙交錯，形成令人意想不到的和諧效果。印花圖案化成華美裝飾，帶來復古碎花、錯視的千鳥格紋，以及化成巴洛克浮雕裝飾的「Femininities」經典元素，而提花布亦綴滿全新的鏡像「C」字花押字圖案。

由喇叭褲變奏而成的高腰長褲延續線條流暢的A字剪裁，完美襯托粗呢孖襟褸、斗篷、窄身男裝風格西裝褸以至獵人外套等經典外套。系列亦帶來層次豐富的柔美連身裙：部分款式採用束領及尖尾方袖口，其他設計則以同色碎花及斜裁圍裙式剪裁重新演繹Chloé的絲質上衣。上衣本身亦設計多變，配以圍巾衣領、精緻蕾絲荷葉邊或褶襇襯領，不拘一格。

兩新袋向經典致敬

Chloé一直是It Bag製造者，初秋系列有兩款全新手袋「Aby」及「Annie」，採用掛鎖扣及鏈帶等經典細節，以柔軟鹿皮製造，一看就認出是源自以往的經典款式。鞋履方面呼應今季風格，「Wave」系列穩固的弧形鞋跟強勢回歸，點綴尖頭長靴及方頭便鞋，長及足踝或小腿的設計配上鱷魚壓紋、蛇皮及小牛皮，是造型搭配神器。如此的一個Chloé girl，的確是久違了。

查詢：Chloé 2807 1101

文：張言志

模特兒：Ludmila B （Quest Models）

化妝及髮型：Chris Lam

協力：Vivian Lau

編輯：梁小玲

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