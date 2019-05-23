【明報專訊】黃昏時分，時裝插畫師Kelly Kwok在工廈咖啡店畫畫，畫簿上短髮紅唇、藍色恤衫的型格女生托着腮，吐出一口色彩繽紛的煙霧，感覺夢幻。她小時候已偏愛畫女生，不時在酒樓點心紙背後繪畫穿上亮麗水手服的美少女戰士，那是一切的啓蒙。因喜歡時裝，長大後念時裝系，卻沒有從事時裝設計，因為比起畫紙樣、剪裁布料，她更喜歡畫出不同個性女生及時尚造型，以此方式欣賞時裝。

1. 如何形容自己的畫風？

我的畫作通常色彩鮮豔，感覺較少女，予人開心感覺。我喜歡畫人，尤其女性，覺得能夠最直接表達自己感受。題材是看時裝雜誌、資訊時，見到好看、具啓發性的造型便會畫下，有些則是想像出來。

2. 畫人像畫時，通常會先觀察人物的什麼特徵？

通常會先留意輪廓，以畫筆客觀描述外貌。若是時裝活動上live drawing，客人常甫坐下便會拘謹、生硬，表情動作如影證件相，如能多聊幾句，便可因應性格在畫中加額外抽象元素。

3. Live drawing時有沒有發生過一些趣事？

最近遇到一位女士對自己的外貌不太有自信，認為依真實樣子畫，不太好看。於是，她拿出一張經修圖的照片給我依着畫。當我依足照片畫完，她卻嫌我畫得跟她樣子不相似。

4. 你通常以什麼工具作畫？

水彩、木顏色及marker。有時則用iPad畫電子畫 ，電子畫也可模仿木顏色的筆觸，但像水彩自然化開的感覺則模仿不來。

5. 衣著上，你會追隨潮流嗎？

印象中從沒有經歷過追潮流的階段，可能基於一些反叛個性，別人不愛穿的，我反而喜歡！我比較喜歡歐美簡單隨性的打扮，愛穿波鞋。

6. 你喜歡哪個時代的時裝？

我藏有一副「老靈魂」，最喜歡1920至1950年代時裝，那時款式不似現在浮誇、嘩眾取寵，簡單務實、美觀而典雅，比較耐看；衣服剪裁能令身形更好看，布料材質舒適耐用足以穿10年。

7. 你認為美是什麼？

女性的美可有不同形態，沒有標準。 眼大、尖面這些「標準美」，看多了反而令我產生審美疲勞。樣子帶點獨特，有從內心而發的自信，我會覺得更美。

8. 畫插畫最困難的是……

畫插畫最難是要有創作力及感染力。因畫畫有時很自我，要畫得美觀之餘能與大眾有連繫，令人感到畫作想表達信息，須有一定「功力」。

9. 自由工作者就是自由自在？

有時朋友誤以為我很快樂無憂，但其實也有難處。當你選擇自己喜歡的工作，而這件事帶來的不愉快遭遇，會令痛苦加倍。因為不再屬於某公司，我代表我自己，工作直接影響自身名譽，責任更重。

10. 有什麼東西的價值是被人高估的？

東西的價值被高估，正反映該市場受眾的質素及喜好。例如：有些插畫家喜歡以 「抽水」新聞為題材吸引follower，可能會因為市場喜好而畫，反觀一些出色但沒有迎合市場的插畫家就會被低估。

■Profile

Kelly Kwok

畢業於香港理工大學紡織及服裝學系，曾任職時裝月刊記者，及後從事時裝插畫師，不時在各大時裝品牌event畫畫，設有FB專頁Kellustration。

文：吳穎湘

編輯：鄧栢麟

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