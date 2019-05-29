Watch Out﹕來自英國機械腕表 上天下海 超越極限

嚴謹規格﹕今年的Armed Forces系列以二次大戰中為英國軍隊服務、規格極其嚴謹的Dirty Dozen腕表為創作靈感，這枚是配搭BE-92AV天文台認證自動上鏈機芯的42毫米Argonaut腕表。$26,850（品牌提供）

Armed Forces系列﹕Bremont今年的主打是跟英國國防部合作的Armed Forces系列，其中兩款新表分別為搭載BE-95-2AV天文台認證自動上鏈機芯的40毫米Broadsword腕表（左，$25,050）和搭載BE-51AE自動上鏈計時機芯的42毫米Arrow腕表（右，$34,750）（黃志東攝）

【明報專訊】現代機械製表是瑞士的天下，但幾個世紀以來，英國其實也出過不少製表界的重要名字，如Graham、Arnold和George Daniels等，而近年冒起的品牌則有Bremont，品牌與航空界的淵源尤其深厚，而品牌名字的由來正與創辦人兄弟Nick English和Giles English一次飛越法國之旅的經歷有關。

Bremont雖然不像之前那些製表師般以複雜機芯設計為賣點，但卻與航空界淵源深厚。創辦人Nick English同Giles English兩兄弟自幼就熱愛機械工程和飛行，他們的父親Euan English是劍橋大學航空工程學博士，也是前英國空軍飛機師。兩兄弟自幼在父親的工作室中長大，萌生對古典飛機、腕表和其他跟機械製造有關的事物的好奇和熱愛，整個童年就在學習創作和維修中度過，甚至幫助父親建造了他們至今依然駕駛的飛機。Euan也對機械腕表等充滿熱情，他有時候會從拍賣行買回來舊的時鐘，讓兩個兒子學習修復。

兩兄弟的生命可以說是在1995年3月改寫，當時Nick正與父親Euan準備一場空中表演，可是他們駕駛的1942 WWII Harvard飛機在練習編隊特技時遇上了意外，他們的飛機也在這場可怕的事故中受損。正在地面上等待起飛的Giles被知會父親已經不幸喪生和Nick也有30多處骨折的消息。到6個月後，Nick才完全康復，再度坐上Giles駕駛的飛機重回空中。

航空兄弟將腕表興趣化成事業

在這場事故之後，Nick和Giles繼續經營家族航空企業，直到2002年，他們決定將鍾情的腕表興趣化成事業。他們參考瑞士豐富的製表經驗，在比爾建立了工作室，而且目標明確：對石英表不感興趣，只有意製造具備精良機械機芯的高品質腕表。

為什麼品牌名字叫Bremont呢？那背後原來是另一個故事。在1990年代末，Giles和Nick駕駛一架1930年代的雙翼飛機飛越法國上空。途中天氣不穩定，被影響的飛機引擎操作不平穩，迫使他們緊急着陸。當二人想着怎樣避免引起法國當局注意時，兩兄弟接受了一位老農民的熱情幫助，在他的農田上安全降落。他們把飛機藏在穀倉，並留宿在老農民的家中。原來這位老農民也曾在戰時駕駛飛機，還是個很有天分的工程師，他家中佈滿維修的時鐘，機器零件散落四周，老農民還佩戴着他父親留給他的舊腕表。為了紀念這個救了他們的老農民，兩兄弟於是以這農民Antonie Bremont的名字為創立的腕表品牌取名。

跟英國國防部合作 切合作戰需要

品牌現時致力生產報時精準、具備天文台認證、耐用而時尚的腕表，其中Bremont Armed Forces系列更為英國國防部（Ministry of Defence, MoD）暨皇家軍方御准之官方合作伙伴。今年品牌推出的新表，便包括Armed Forces新作。3款新表分別為搭載BE-95-2AV天文台認證自動上鏈機芯的40毫米Broadsword腕表、搭載BE-51AE自動上鏈計時機芯的42毫米Arrow腕表，以及搭載BE-92AV天文台認證自動上鏈機芯的42毫米Argonaut腕表。品牌以二次大戰中為英國軍隊服務、規格極其嚴謹的Dirty Dozen腕表為創作靈感，設計出3款搭載強化精鋼表殼、準確、耐用且易於讀時的精湛腕表，切合現今英國皇家軍方的作戰需要。

除了跟英國國防部合作，今年也是品牌跟Martin-Baker合作推出MB系列的10周年。Martin-Baker為超過70%的西方國家的空軍提供戰鬥機彈射座椅技術，搭載BE-93-2AV天文台自動上鏈機芯的MBIII/10th GMT天文台腕表經歷重力、磁場、模擬高度、鹽霧與濕度水平、防腐蝕、極端振盪、温度與碰撞等多重測試，符合品牌「耐力超越極限」的製表宗旨。今次推出白色表盤、直徑43毫米表殼的款式，限量生產310枚。

功能可靠是Bremont的最重要賣點。品牌大使Nirmal Purja MBE在今年3月開始，便佩戴全新Bremont S300 White腕表，挑戰攀登世界上最高、全部超過海拔8000米的14座山峰的紀錄。新表配備BE-92AE自動天文台自動上鏈機芯、單向旋轉表圈、Super-LumiNova夜光指針與40毫米精鋼表殼，背面則飾以Supermarine飛機的剪影輪廓，陪伴Nirmal Purja突破重重難關。

航空與攀手探險以外，品牌也努力發展潛水系列。Bremont邀得第一位以游泳環繞英國的游泳冠軍運動員Ross Edgley為全新的Supermarine系列S2000腕表進行測試。比以往表款能夠承受更深水壓的全新45毫米S2000腕表，防水性能達2000米。藍寶石單向旋轉表圈配備20分鐘彩色標記，表盤中央的滾花效果，與表圈及內表盤環上的清晰線性標記配合，為S2000塑造清新外觀。每一枚Supermarine系列腕表皆採用Bremont Trip-Tick 3件式表殼結構和防刮DLC處理外殼，並設有排氦氣閥。為確保腕表走時準繩，品牌研發出防震的機芯保護裝置，裝置經歷多重測試，保護機芯免受強大的衝擊。精密的天文台自動上鏈機芯安裝在防磁的Faraday內殼中，確保擺輪、擺輪彈簧和擒縱機構免受任何磁化影響，確保腕表無論在任何環境也同樣可靠。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

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