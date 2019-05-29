Watch News﹕Care Program 8年鐘表保養

【明報專訊】雖說不少瑞士頂級品牌也是腕表功能可靠為賣點，但機械始終有磨損損壞的可能。一般品牌會為產品提供3至5年的售後保養服務，但Jaeger-LeCoultre最近卻推出全新Care Program，將腕表的保修期增加至長達8年！

數碼平台 提供個性化服務

Care Program其實是品牌推出的數碼平台，為買家提供個性化的內容，包括增值資訊、建議與服務。顧客可在專門網上平台上登記已擁有的品牌坐鐘及腕表，從而管理個人收藏，並享用品牌全新的個性化服務。在網上登記的原有國際保養期覆蓋的鐘表，均會自動延長保修期。顧客此後可在店內保養或修飾其鐘表的增值服務，如功能檢查或鐫刻等；也可在網上使用預先配置的數碼工具，作個性化訂製及保養，並由品牌工藝大師就其鐘表提供特別資訊及建議。

平台共設有英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文、意大利文、阿拉伯文、俄羅斯文、簡體中文、繁體中文、日文及韓文共12種語言，亦特別與微信整合，方便微信用戶參與此項計劃。Care Program旨在加強品牌與顧客在世界各地的聯繫，無論顧客希望在何地購買產品或與品牌聯絡，亦可透過網絡互動。

文：Tung Cheung

查詢：jaeger-lecoultre.com/services