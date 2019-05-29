影響猶在：換人不換風格 雷同黑白廣告

同一套路——無論是Hedi Slimane年代（左），抑或Anthony Vaccarello執掌的Saint Laurent（中），品牌的廣告硬照，也採用近乎同一套的「美學程式」及型人主角；而當Hedi Slimane入主Celine後，也將自己創造的這套風格，「搬到」品牌的廣告之中（右）。（品牌提供）

【明報專訊】Hedi Slimane的影響力有多大？在他執掌Saint Laurent期間，就大事為這所經典老牌革新，雖然惹來不少批評的聲音，不過他令銷售額倍升，卻是不爭事實。

他首個為品牌操刀的系列，大玩搖滾音樂元素，將grunge、嬉皮形象包裝成華麗的高級時裝。為將筆下設計與音樂圈扯上關係，Hedi率先找來法國電子組合Daft Punk，為品牌騷場炮製專屬的背景音樂，隨後更展開「Saint Laurent's Music Project」，請來一班搖滾型人粉墨登場，拍攝2013春夏季度黑白廣告硬照，當中包括Courtney Love（Kurt Cobain遺孀）、Marilyn Manson及Beck等，讓他擅長、鍾情的風格呼之欲出。

戲劇地跟品牌不歡而散後，管理層請來Anthony Vaccarello取代他的創作總監位置，先不比較他在服飾設計方面，是否傾向Hedi Slimane式的設計，單從廣告硬照來看，驟眼看來亦「熟口熟面」，揮之不去這位「前任」遺留下的影子，依然離不開流行文化「型人」主角與黑白美學格調，再加上品牌黑色大階logo；唯一較大的分別，便是從音樂界轉移到電影界，像是找來美國獨立電影Buffalo'66的「型佬」導演Vincent Gallo，或是Keanu Reeves來當廣告代言人，雖然甚具格調與話題，然而，當中的內容和本質並沒有變。是Anthony Vaccarello不夠創意嗎？抑或管理層故步自封，但求一切平穩度過？

文：Vivian Lau