秉承日式新舊美學 服裝建築交織時間維度

【明報專訊】時間對你來說是什麼？無論是古代的日晷，還是近代偉大物理學家霍金撰寫的《時間簡史》，自古以來的偉人智者用盡方法把不着痕迹又虛無縹緲的「時間」呈現眼前。45R設計師松原綠和建築事務所「新素材研究所」創辦人榊田倫之則視一塊布料和一磚一瓦為時間載體，將看似獨立的時間點，互相交織、提煉再昇華。

流行與「舊」融合

站在無盡延伸的時間線上，我們習慣把時間分為過去、現在和將來，有人認為不應回望過去，有人則認為未來還未來，好應活在當下。新與舊、過去與將來對45R似乎沒有確實又清晰的定義，因為對擅長從古著與傳統工藝發掘靈感、以摩登手法重新演繹的品牌來說，「舊」是基礎，也是未來的開端。新點子、新設計中沒有舊的元素，也好像有所欠缺。剛巧品牌正處於新舊交接之間，品牌創辦人兼主設計師井上保美逐漸將設計重任交給新一代主力設計師松原綠，她一方面秉承着井上保美的一絲不苟、將古董背後美學融入創作的傳統，另一方面致力把時下流行的風格與「舊」融合，為品牌注入新鮮感。

可穿100年的服裝

45R矢志創作最高質、最耐看和最「長壽」的精品服飾，主設計師井上保美曾表示45R的服裝可以穿上100年，希望每件產品都像日本傳統——父母會把珍貴的和服和珍品傳給子女，代代相傳。在日本人眼中，「最好」的東西是值得等待，也值得花時間鑽研，但在這個「時間就是金錢」的世代，長時間才製成的手工藝品似乎不符合經濟原則，問到時間對她來說有什麼意義，她表示：「做衣服當然有它的時間限制，但希望（服裝）可以穿越時間，將美留下來 。」

細碎舊布逐塊拼

「45R作為時裝生意，賺錢固然重要，但也不是最重要。相反，我們一直對古舊物件、大自然等深深着迷，這是品牌存在的原因和價值，我們希望帶出古著、藍染等服飾的美，做出一件顧客將來一直會喜歡的服飾，而非很快就會厭棄的東西。」 所以，設計團隊願意花精神和時間，將一塊塊細碎的舊布拼湊成一件富懷舊美的新衣服，又或是經過繁複藍染程序而成的牛仔褲，都不願盲目製造一件沒有靈魂的服飾。

41年來，45R崇尚懷舊之美，利用時裝不斷改寫每件舊事舊物的故事，賦予它們全新的價值和意義。能夠堅持下去，只有一頭栽進自己深愛的事情，才可以打破時間的局限，以自己的步伐游走屬於自己的小天地。

文：Peggy Choi

統籌：John Wan

編輯：蔡曉彤

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