名師設計文化交匯 穿梭京都古街到星街

【明報專訊】45R香港旗艦店一直靜靜地佇立在灣仔星街，10年過去，品牌決定為這家為人熟悉卻低調的店舖改頭換面。這次大改造，由日本著名建築事務所「新素材研究所」操刀設計，以「Passage」作為設計概念，不但把店注入滿滿的日本氣息，更將店舖與街道，以至整個小區連結在一起。

舊中有新 新中有舊

新素材研究所不論選材或設計，與45R的品牌理念可說是一脈相承，「舊」不止是屬於過去，卻同時潛藏在「新」之中。由日本當代著名攝影師杉本博司與建築師榊田倫之共同創立的新素材研究所，擅長運用日本傳統的古舊建築物料，例如石頭和木材，再配合現代建築概念和室內設計，營造富現代感又不失懷舊味道的和室風格。榊田倫之認為，「旗艦店就像一個交匯點，既是品牌與顧客接觸點，亦是文化交匯的地方」。因此在構思新店設計時，反覆思量中國與日本建築特色的共通點，其後發現日本京都奈良的街道和江戶時代建築，與中國建築風格十分相似，遂把街道作為設計重點，再在空間設計上融入日本傳統特色。

Passage解作街道，亦有旅程之意。從永豐街緩緩走上來，便看到以木為主材料的45R新店位處現代建築中間。推門而進，先被地上由古舊石材鋪砌而成的石板路吸引；抬頭一望，左邊一幅參考19世紀初的屋頂設計、由地下延伸到1樓的菱形銅片幕牆映入眼簾，置身其中，猶如走在日本舊街上，但當你從闊大的櫥窗往外看，卻發現與靜中帶旺的星街只是一窗之隔。新店一樓特意闢出一個隱蔽而親密的空間，榊田倫之特別選用常見於日本神社的柏樹木材建構這個VIP專區，加上偌大的更衣室，予人尊尚和親切的空間感。

對新素材研究所而言，石頭與樹木都是時間的載體，它們是上千百年的結晶和見證，而建築物就提供了一個空間將「歷史」呈現於眼前，也為現代建築界提供了「新」的素材，改變建築面貌。

查詢：45R 2861 1145