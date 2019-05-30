【明報專訊】女生都愛花，會因情人送上一大束玫瑰而喜悅，但Carrie Yung對花的喜歡，不屬這一種。她會仔細觀察一朵鮮花的姿態、結構、花瓣的厚薄和紋理，感受它的生命氣息和獨特；她甚至可以一天坐上8小時，安靜地用樹脂黏土揑出一朵朵細小的花，風乾、上色，再做成首飾。因做花藝首飾，她磨練出堅毅性格、對美學的追求，每天穿著漂亮、戴花首飾、認真做工藝，成為她的生活態度。

1. 為什麼喜歡花？

父母喜歡種植，自小家裏便有很多植物圖鑑給我翻閱。世界上有數之不盡的花，我會從中細看花的花瓣、結構、紋理，甚至是構思樹脂黏土花首飾的靈感來源。

2. 為什麼以樹脂黏土做花？

試過用很多不同物料做花，樹脂黏土韌性較強、可塑性較高，可以揑出很薄的花瓣，又可做出幼細的線條及紋理。

3. 鮮花還是假花較吸引？

假花的吸引力在於我可以創造世界上不存在的花種。但鮮花在我心裏始終有無可取代的位置，當看見花開，便知道此刻屬什麼季節、天氣，而這種生命力好像稍縱即逝，感覺很神奇。

4. 你喜歡哪一種花？

牡丹。它花瓣薄而通透，在陽光照射下，甚至可以見到花瓣上的紋理。它令我聯想起人類的血管，或是魚鰭上的紋理，很有生命力。假如世上有藍色的牡丹，我一定會有「觸電」的感覺。

5. 你喜歡哪種衣著打扮？

我偏愛選購特別、不是mass production的衣物，尤其喜歡vintage，通常會有較特別，layer較多的款式。因首飾需要配襯合適的衣服，所以每天都會花心思打扮，因我們的穿搭方式可讓客人在配襯上取得靈感。戴花首飾，身上不一定穿得很素，可以配碎花裙。一身花，都是一種風格。

6. 日本的工匠精神，在香港難實現嗎？

我想嘗試實踐這種工匠精神，但在香港節奏快的社會，需要找到一群會欣賞的人。假設要買一個玻璃瓶，大部分人會到家品店買，覺得「快、靚、正」，相比之下工匠吹出一個玻璃瓶，則需要花時間等待，價格亦較高，未必人人欣賞。

7. 你認為美是什麼？

我想起16世紀的「奇珍櫃」，收藏家每拿起一件藏品，便能說出它的故事，我覺得凡有故事的，不論那故事是好是壞，都是美的。但外在的視覺特質亦重要，人們必先受外在吸引，繼而才發掘內在。

8. 目前遇到最困難的事？

與時間競賽。因為手做需時，貨品賣完要再花時間做才能補貨。如接到200件的訂單，對於以機械生產的工廠來說，很快便能完成，但我們則需要更長時間。

9. 你有什麼嗜好？

喜歡到河邊、小叢林、草地看花草，我可以定睛望着一朵花、一塊葉很久，當看到細小的螞蟻在其上爬行，便覺得可愛。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估了？

美。外表之美有種魔性，於是好多人誇大了美的價值，令價值觀扭曲了，單憑外觀去判斷，浪費了背後蘊藏的故事。只因其美而喜歡，可能不持久，令很多東西很快被拋棄。

■Profile

Carrie Yung

畢業於香港理工大學環境及室內設計系。媽媽是手工藝導師，自小與姊姊一起做手工藝，後來三母女開始售賣花藝首飾、開pop-up store，1年多前開設門市Pamycarie。

文：吳穎湘

編輯：王翠麗

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