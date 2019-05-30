【明報專訊】近日想起力士香梘1989年的廣告，找來夏文汐、李美鳳與陳冲推介3款力士廣告，3位女星3種氣質，互相爭輝，品牌用3位女性不同的魅力，介紹3種各有功效的香梘。夏文汐形象幹練，說自己選用粉紅色力士，「體貼我」；李美鳳的廣告詞是「好啱我」；陳冲一面媚態，對着鏡頭回眸說：「了解我」，頃刻風情萬千。

陳冲的廣東話

這系列廣告經典非常，相隔30年更感受到以前的女星各有不同的風情與美，也不覺得陳冲不端正的廣東話是一個問題，廣東話並不是她的母語，同樣的例子還有舒淇，多套電影後，大家已習慣了她的台腔廣東話，甚或成為她的特色。

想起陳冲這發音不正的廣告片，也與近日大熱的陳偉霆Chanel腕表廣告有關，陳偉霆的港式英文發音一夜橫掃社交平台，人人取笑他的語法、發音、聲調，甚或笑聲，有趣的是發現share陳偉霆廣告的一些朋友，之前亦share過Ted talk一條教人講英文不要害怕不標準的短片，始終語言是溝通，而且英語並非大多數人的母語。

有朋友說大家對這個廣告的反應過烈，或多或少與香港人介懷自己的港式口音有關，但其實亞洲城市裏，新加坡、馬來西亞、韓國、日本等國家，都有口音問題，香港人似乎特別介懷不能說出一口標準的英式或美式英文。而有趣的現象是，有時聽到居港的外國人說出不標準的廣東話，大家已讚歎不已，沒有要求對方要發音標準。

不純正口音 展現真實一面

Chanel同一系列的腕表廣告，還有Naomi Campbell、Keira Knightley與劉雯等。作為在國際打滾多年的超模，劉雯的英語若以香港網民的目光來看，一樣不入流。有留意名牌廣告的都知道，堅持做自己是其中一種營銷手法，所以不奇怪品牌沒刻意要求陳偉霆或劉雯發音精準（要拍出這樣的效果不一定很難呀），也沒有配上標準腔調的旁白。因為人家廣告想營造的效果，就是要你做自己，展現坦誠、自信的個性。固然陳偉霆的表現有些尷尬，但這種尷尬不就是他最真實的展現嗎？

文：方太初

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