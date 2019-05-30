意大利布料 由古典邁向現代

【明報專訊】家俬系列 用上各種東瀛元素

自2009年開始，Armani/Casa便與意大利布料商Rubelli簽下伙伴協議推出獨家系列，今年是合作10周年。Rubelli的歷史，始於威尼斯，由Lorenzo Rubelli於1889買下Giobatta Trapolin的紡織廠開始。Giobatta Trapolin本身是以復刻古董布料聞名的紡織廠，涉及編織、雙層天鵝絨、威尼斯索普拉里佐（soprarizzo）絲絨、彩花細錦緞及織錦技術，素以古典風格為本。細看他們與Armani/Casa的合作，便能感到Rubelli走出了以西方古典為本的風格。

以今季為例，家俬系列以日本為靈感，用上各種東瀛元素。如Lafayette布料，便取材自Rubelli的庫藏手繪日式水墨布料，但改以高支數、高密度雪尼爾植絨提花布料技術重新演繹（Ａ）。當中的竅門，是以絲綢為經紗，以棉為緯紗，以平衡布料的光澤與啞光（Ｂ）。

另一個有趣的作品，是以蘭花為靈感的Grove，帶一種高解像的逼真感。以蜻蜓和竹葉為圖案的Nanjing，則鑽研物料上的複雜結合，用上14,000根絲線做經紗，亞麻、醋酸纖維與粘膠纖維為緯紗，以鮮亮色調來演繹東方日常。

文：Dawn Hung