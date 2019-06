UNIQLO旗下UT品牌,與平面藝術設計師VERDY合作,推出RISE AGAIN BY VERDY UT系列,宣揚正面、快樂思維,系列圖案帶着正向信息,如Break the Mold、Live Fast, Live Long、I'm the Luckiest,配合VERDY個性化設計及寬鬆剪裁,大家隨時穿出自信自我風格。系列於6月2日在網絡旗艦店先行發售,6月3日在UNIQLO各大門市正式推出。

女裝UT $99

女裝連身裙(短袖) $149

女童UT $79

網址:www.uniqlo.com

