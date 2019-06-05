Watch Out﹕包浩斯風腕表 德國製造

【明報專訊】年中有不少朋友問我買表意見，如果朋友並沒有特別追求的傳統腕表名牌，我總是推薦較少人留意的德國品牌，其中又最偏心Nomos Glashütte。對德國製表鍾情，是因為它比起瑞士製表，在外形設計上更有自己的風格，而這種風格，也跟源於德國的Bauhaus (包浩斯)設計一脈相承。

今年是Bauhaus學校成立100周年。Bauhaus在1919年在德國創校，在藝術、設計以至建築等方面推行前瞻教育，造就一波極為重要的現代風潮。Bauhaus由德文「Bau」和「Haus」組成（Bau指建築，Haus為房屋之意），雖然1933年因納粹政權壓迫而宣布關閉，只存在了14年，但它是世界設計史的一個重要變革，影響整個世界設計思想的發展和走向。今日的Bauhaus早已不單指該學校，而是其倡導的建築流派或風格的統稱，注重建築造型與實用機能合而為一。除了建築領域，Bauhaus在藝術、工業設計、平面設計、室內設計、現代戲劇、現代美術等領域上的發展都具有深遠影響，Nomos Glashütte的設計便一直帶有Bauhaus風格，其經典腕表款Tangente、Tetra和Orion，便一直被稱為Bauhaus腕表。

洗盡鉛華 腕表實惠耐用

但究竟什麼是Bauhaus？Bauhaus的要求是簡潔，當年德意志工藝聯盟等機構就設計定下一種方向和取態，Bauhaus的中心目標是減去不必要的「雜質」，只留下本質精髓，並特別側重這些元素，設計風格於是變得極簡，沒有裝飾，只用基本的幾何形狀，介乎純藝術與實用藝術之間，風格與前人形成鮮明對比。無論是家具如陶器、地氈等，到舞台布景還是建築，Bauhaus都將實用價值、功能設計、高質材料和結構等，在事物的外在呈現。所以Nomos Glashütte的機械腕表，便配些簡約裝飾，將大家的目光轉移到高品質的設計上，品牌的工程師、工匠和設計師攜手合作，製作出持久耐用的產品，價錢合理又實用的腕表。

今年，Nomos Glashütte推出的新表，比以往更Bauhaus的一點，是推出了全新的鋼帶款式。品牌以往只推出皮帶和織料帶款，感覺斯文；相比起來，鋼帶款式更貼近Bauhaus的持久耐用、建築結構的設計風格。

其中Tangente Sport和Club Sport腕表，配備neomatik日曆機芯DUW 6101，在3時位置設有大日曆視窗，表盤直徑為42毫米。腕表尺寸大方舒適，讓用家能夠輕鬆讀取時間，防水深度達300米。腕表表殼格外牢固，配備藍寶石水晶表鏡，密封性強，防水同時抗震。腕表外形設計如同小小穹形，纖薄的機芯為表殼節省更多空間，表殼也因而變得更為堅固。Tangente Sport備有銀白色與大洋黑兩種表盤選擇，Club Sport表盤則為深黑色。製表師在小時刻度和時標上加上熒光塗層，讓腕表在黑暗中也能清晰報時。表帶相比其他品牌的款式較為纖薄，由145個獨立零件手工製成，每枚腕表均附有一把螺絲刀，佩戴者可使用它輕鬆安裝或調節表帶。

精鋼表帶 無損佩戴舒適度

同樣推出鋼帶表款的系列，還有Campus，Campus其實是Club系列的延伸，較入門的定價是因應鍾情腕表的年輕人而設。以往此系列只有手動款式，今年推出的則是3款自動腕表，腕表採用精鋼表背，品牌為用家提供免費刻字服務，用家也可要求換上藍寶石水晶玻璃表背。表盤同時用上阿拉伯數字和羅馬數字顯示，腕表配備neomatik機芯。Club Campus neomatik和Club Campus neomatik 39配搭全新精鋼表帶，Club Campus neomatik 39午夜藍則配上梳織表帶。因為Campus腕表的尺寸較細，其配搭的鋼帶也跟Tangente Sport和Club Sport的不同，鏈節比Sport款式的表帶幼細，但佩戴時同樣舒適。

除了鋼帶腕表，品牌也為4個經典系列Tangente、Orion、Ludwig、Tetra推出Bauhaus風復刻版本。這些新表直徑33毫米（方形風Tetra邊長則為27毫米），表盤上只有兩支指針，因此新表稱為「duo」（即2的意思），感覺更為簡約。另外，Tangente neomatik 41 Update腕表在去年面世後大受歡迎，其重新設計的日曆顯示方式榮獲GPHG日內瓦鐘表大賞肯定，並在今年初榮獲2019年iF設計大獎。品牌今年便為腕表加推釕金屬製成的深色表盤款。釕是一種罕見的貴金屬，根據不同光線條件，表盤顏色可在深灰色與金黃色之間轉換。表盤外圍的日曆環片設有兩個紅色標記，顯示當前的日期，與表盤色澤成鮮明對比。這些細緻的設計特點，都是Bauhaus風格的體現。

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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