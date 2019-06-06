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文章日期：2019年06月06日
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前衛穿得起——著名時裝設計師Craig Green曾受惠於基金會，他的男裝設計前衛大膽，同時亦可演化為實穿度高的衣飾。（黃志東攝）
日常物品變裝置藝術——藝術家及設計師Joshua Beaty，從倫敦及香港街頭蒐羅不同物件，堆砌成不同形態的裝置藝術，部分創作售價由$5300至$52,500不等。（黃志東攝）
多媒介女性藝術——藝術家Saelia Aparicio關注女性議題，擅長透過不同媒介，如繪畫、雕塑及裝置藝術等表達個人感受。A1尺寸人形樹枝水墨畫$20,100、女性肢體木櫈$15,800。（黃志東攝）
鮮花樹脂液首飾——藝術家及珠寶設計師Emily Frances Barrett，透過繁複的工序和技術，把鮮花混合在樹脂液內製成首飾。（黃志東攝）
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【明報專訊】是次展覽及限定店，展出多名受惠於Sarabande藝術慈善基金會的英國當代藝術家、珠寶及時裝設計師的作品：
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