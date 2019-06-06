一條裙子讓女人卸下偽裝

【明報專訊】6年前，來自馬來西亞的Han Chong建立時裝品牌Self-Portrait時，一心以相對低廉售價賣裙，卻因為時裝博客在社交媒體的推波助瀾，令品牌迅速火起來，從Beyoncé到英國劍橋公爵夫人Kate Middleton都穿他的設計。Han一直相信，唯有多接觸顧客，清楚她們的需要，才能製造貼近人心的出品。

對Self-Portrait設計師和創辦人Han Chong而言，來香港不是第一次，行程只有兩天，然後又要飛往成都。但他不介意這樣跑來跑去，「我喜歡直接跟客人見面，這是我的工作一部分。我相信，我了解女人多於女人自己」，Han如是說。

性感嫵媚元素 滿足女人內心

看他的出品，不得不承認，他是真的讀懂女人。品牌最好賣的裙子，都有極為女性化的元素如喱士、花邊，那種性感嫵媚是一般女性都不會抗拒。他知道每個女人心底描畫的那個自我，是精緻的，是溫柔的，不想被看穿卻又渴望被理解的微妙複雜情緒。所以在Self-Portrait的裙子面前，很多女人都會「繳械投降」，卸下偽裝。因為這就是大家一直想要展現給別人看的模樣。

也許就是這種難以名狀的吸引力，在女人間引起共鳴。當然，售價相宜是它大受歡迎的另一主要原因。「從開始創立這個品牌的時候，我已清楚知道我要做的是什麼，定價也是一個堅持。我在倫敦讀時裝，青春期都在倫敦過，讀書時已看到同學每每因一些大牌的設計太昂貴而卻步。我當時就想，他朝有日建立自己的品牌，定要做一些價廉物美的東西。」

「聰明」設計 價廉也可物美

「賣得便宜不代表要犧牲品質，你可以用聰明的方法拿揑平衡。大牌售價高昂是因為用上頂級衣料和工藝，這是肯定的。我也會在設計上用昂貴衣料和手工，但我會應用在一條裙子的某些部分，但製造出來也有頂級效果。」Han又指他成立品牌之初，寧可把資源全放在衣服設計上，盡量讓消費者感到值回票價。當然，也是因當初沒預算做廣告、大活動，什麼都是自己一個人扛，既然他的本職是設計師，當然就在設計上想辦法如何能做到價廉物美。

「我的出品全都是Made in China，我會很坦白承認這一點。在中國製造的好處是，這個地方永遠給你很樂觀的想法，是什麼都能做到。當然，我在過程中花了很多心血。在頭兩年時間，我幾乎每月都要跑到大陸工場，教他們怎樣做，工場說工藝太複雜，最初不肯接我的訂單呢。但我還是堅持訓練他們，現在就跟工匠們很有默契了。」

售價相宜這個策略無疑是成功的，起碼能在短時間內令人認識。「我創立時市場上是有一個很大缺口。在介乎大眾化high street時裝與奢侈品牌之間，當時並沒有一個類別叫contemporary。我還記得，著名網店Net-A-Porter在2013年找我時，說很喜歡我的設計，但售價太便宜，問我是不是要賣貴一點？但我認為這個價位是我想要的。事實是，當系列在網店平台上架，只消24小時就統統售罄了。當時大家還以為是網站出了故障。」在Net-A-Porter售賣的Self-Portrait，定價介乎2000到4000港元左右，對買開價錢以萬計一條裙的名媛淑女而言，確實超值。

社交媒體動態 給予創作靈感

當然，售價便宜但沒宣傳也是徒然，Han不諱言6年前創立品牌時，剛好趕上社交媒體蓬勃發展，時尚博主爭相介紹的浮華世代，讓他的品牌不用走太多迂迴的路。「沒有Instagram的博主，我的事業不會發展得那麼順暢，生意不會做到全球，頂多可能還是在倫敦。」當時的博主，很多都仗義替他宣傳，免費為他介紹，Han本身性格就很easy going，跟這群時尚博主可謂一拍即合。「社交媒體上的動態是我設計的靈感泉源，看着這個世界不斷演化，就像時裝一樣，那種in sync的感覺的確很有趣。」

正因為社交媒體這麼發達，也有不少人相繼抄襲Self-Portrait的設計，被某些快時尚品牌翻來覆去，人家賣的還只是它售價一成而已，對此Han卻道沒所謂，甚至是一種榮幸。「從前被抄的都是大牌，我的不過是contemporary brand，也有被抄的資格，這不是一種認同嗎？」如此看得開，為什麼？「其實也不是什麼太負面的事情，時裝世界本是這樣。我想最重要是，在設計上我繼續給客人帶來新鮮感和驚喜。」

Self-Portrait一年會有6個固定系列，還未計跟其他品牌的一些合作，估計每年設計量大約在1000款左右。未來，他希望讓Self-Portrait增加多點產品種類，向生活品牌的目標邁進。「女人在社會上的身分是多樣的，可以是職業女性、媽媽、太太、情人、學生……我的設計，就是伴隨着女人在不同階段的不同需要，給予她們鼓勵和支持。」做人確實不容易，能在生活上找到一條能令你樂上半天的裙子，已經是很大的恩惠。

查詢：連卡佛 2118 2288

文：張言志

編輯：梁小玲

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