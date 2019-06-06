精減時尚 循環穿搭學

【明報專訊】創辦換物平台JupYeah「執嘢」的Ren Wan，家中「寄養」了一堆別人在換物會散不去的被遺棄衣物，大都是速食時裝品牌、網購的廉價衣物，有些甚至未剪價錢牌。在人人囤積雜物卻又無法壓抑購物慾的風氣下，她示範清減哲學，擁有量少卻優質耐穿的衣物，遇有不要的舊衫，剪剪縫縫將之改裝重新穿搭，甚至學習鈎織改造成地氈。「真正喜歡時裝的人，會對自己有要求，不穿低質素衣物，亦會有國際視野，關心fashion waste議題。」

1. 現今香港人的消費模式有什麼問題？

貪平。人們不去想荷包以外的事，當選擇購買廉價的fast fashion產品，背後的代價除了衣服質料、耐用程度較差，生產過程亦牽涉農人、工人等權益問題、影響環境生態及人類健康等，廉價只因別人為你付出代價。

2.你現時的買衫習慣是怎樣？

現時已很少買衫，多數穿舊衫或二手衫。身上這件外套已是數年前購置，來自本地品牌Sketcharound。支持本地產業很重要，除了可推動本土經濟，亦可減少運送過程製造的污染。

3.身上的衣服還有什麼故事？

上身所穿的，「前身」是北歐品牌Vein的一條連身裙，在「執嘢」換物會換出後，被「第二主人」改裝成黑色背心上衣，於是我又將它「執」回來，用來襯牛仔短褲，配搭方便。下身則是旅行買的連身民族裙，剪去上半截改裝而成，改裝後令人想到更多穿搭的可能。

4. 你有哪些欣賞的本土品牌？

推廣零浪費、裸買（無包裝貨品）的生活用品店「Slowood」、支持環保及本地手作的「喜居生活」、引入不少有理念品牌的古著店「小時光」等。

5. 何時開始清減生活？

我曾經喜歡購物，跟市場趨勢而買了很多不必要的東西。4、5年前我由大坑搬進坪洲，不想再囤積多餘雜物，於是邀請親朋戚友拿走合用的物品，清減過程令我感覺更輕鬆。坪洲只有基本生活所需，令我將專注力回歸自己身上。任何人都應該將自己從眾多廣告、消費信息中抽離，當你不被這些聲音影響，才發現自己的真正需要。

6. 你如何控制家中衣物數量？

不讓自己有太多儲物空間，自然不會放任買衫。我的家沒有衣櫃，只有一個可拆式掛衣架和兩個收納籃。當你不將自己的起居空間視為儲物空間，你購物時便會三思。

7. 為什麼擁有的物品愈少，反而愈輕鬆？

買一件物件，不是付錢後便了事，仍有後續。要思考如何處理和消耗它，都很花精神和時間，其實是在消耗自己。

8. 近期目標是……

今個月將舉辦一連串workshop，找來一些手作人教手藝，讓公眾學習將舊衣鈎織成南美族牆飾、收納籃。自己不要的舊衣自行處理。

9. 什麼是美？

任何能帶給你真正喜悅的事物，便是美。

10.這世界上有什麼東西的價值被人高估？

價格標籤，我們不能單靠價格標籤衡量一件物品的真正價值。

■Profile

Ren Wan

2011年成立換物平台JupYeah「執嘢」，提倡以物換物，減少多餘消費，分享有用資源。

文：吳穎湘

場地提供：Slowood

編輯：蔡曉彤

電郵：lifestyle@mingpao.com