【明報專訊】那一年我19歲，去了台灣升學。然後一晃眼，已經是30多年前的事。人生卻是非常弔詭的，那一年台灣剛解除戒嚴令（因應國民政府動員戡亂時期，台灣由1949至1987年實施戒嚴令），如果寶島不是像剛萌芽的土壤，而香港正值黄金時代，畢業後我也許選擇留在台灣而不回港。

年逾1000港人移居台灣

30多年後，香港的黄金時代已褪色。近年移民又成為熱門話題。根據香港保安局的數據，去年約有7600名港人移民外地，較2017年多17%。其中台灣成為歐美國家以外的移民熱點，根據台灣內政部移民署的統計資料，由2016至2018年連續3年每年也有超過1000名港人定居台灣，與移民加拿大的人數相若。誰又想到多年後的今天我成為了移民定居台灣那1000人裏的一員？

我最終決定回流台灣，也許更多的是年少時的情意結，一直思念着那些年的寶島歲月，當下定決心不再糾結於去留問題時，我是很適應當地生活。如果在台灣戒嚴時期也能挺得過那4年大學生活，解嚴30多年後沒可能不適應吧？

每次朋友們包括當地的年輕人問我，台灣戒嚴時期是怎樣的狀况？也許他們聽多了今天媒體的用詞，像白色恐怖、威權時代等，我總是不置可否，「我讀書的年代沒這麼可怕啊！」也許那是將近解嚴的前幾年，1980年代中期至後期，只是生活上不太便利，有外匯管制。當年每次寒暑假回台，我總要拎着一大把港幣現鈔去西門町金舖（台稱之銀樓）的地下錢莊兌換新台幣。最初感覺是怪怪的，走進金舖不是買金飾，而是走過細窄的通道往下層的地下錢莊，掌櫃都是肥胖的中年漢，叼着煙，在數錢和記帳，頗有1980年代香港江湖電影的味道。

在資訊流通方面，當年來來去去只有4家電視台和3大報業集團4份報紙，也是政府或相關單位辦的，社會倒是安寧和諧。作為學生，當年只要心無旁騖專心學業，閒時參加校內形形色色的興趣班社團，像西洋劍擊社、東洋劍道班、詩社、文社，以及校內和校際大小舞會派對，生活是過得挺愉快的。人生追求的其實也只是那種曉風明月，日出而作，日入而息，帝力於我何有哉！

文：Janice Wong

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