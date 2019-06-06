【明報專訊】二手消費在瑞典是生活模式，也是企業責任，最新趨勢是時裝巨店推出「二手系列貨品」。幾乎每個香港大商場也有的瑞典字母大店一向以每周都有新貨為噱頭，入得去的消費者總不會空手而回。那麼二手衣服掛在全新衣海中會是怎樣的？我好奇去看，說是二手牛仔衣物系列，原來是vintage 1990年代的款式，對象應該是年輕女性消費者。瞄瞄售價，絕非平民二手價目，根本就是新貨品的標價。特別嗎？也不見得，瑞典大城有不少古著店，都各自有其明顯風格和擁躉。我又想：有人會買時裝店內的二手貨品嗎？誰人會有興趣？實在有點懷疑。

瑞典勞工市場昂貴，城內的時裝旗艦店多數有足夠人手，衣物擺放較為企理。大抵因為貨品種類和數量太多，周末人多時常出現店員趕不及把衣物架擺放整齊。然而地區時裝分店則是另一風景，雖然顧客不如城內多，整家店也只有2至3個店員。貨品都擠在不夠位的掛衣架上，走廊也窄，不能容納兩名女士同時挑衣，內衣睡衣角落長期處於半凌亂狀態，根本不能提供自在舒服的購物體驗。

網店新玩法 賣物買物車輪轉

近月見城中購物街上經營超過20年的玩具店和漢堡包連鎖店關門大吉，另有老牌香水店破產停業……零售業受挫是瑞典經濟走下坡的現象，陸續有來。消費者仍在，只是紛紛都在網購，不用出門隨時可以買遍天下，甚至賣遍全國。

瑞典人買二手貨是等閒事，促成二手網店的發展和意念層出不窮。有一家受歡迎的網店玩法頗新穎：客戶先上網登記，說明想要回收膠袋，隔兩天先有小郵包免費寄到府上，內有一特大兩中碼再生物料膠袋。想賣物的懶人只需把乾淨沒爛的衣物裝好，如果懶到不想等網店來取，就可直接放在門外，他們會來收。之後的手尾工序又影相寫字到分類陳列網店，統統代客包辦。閣下喜歡的話，可以替稍為優質的衣物訂底價，然後開放拍賣，所有利潤跟網店分帳。

這台網店成功處是方便無極限，環保再用遮掩罪惡感，日日有25萬款二手貨品，全天候吸引客戶先賣出幾袋衫，到網店戶口銀包脹滿了，就順道瀏覽採購人家的衣裳家電什麼的。鍵盤按着按着，賣完又買，二手店自然又會送貨來府上。最抵死的是網店列明不收部分連鎖時裝巨擘的出品，或者是嫌棄其出品太氾濫質素太低？

至於這樣的二手貨車輪轉習慣是否在催生另一種過度消費？又作別話了。

文：周游

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