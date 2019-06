Watch Out﹕品牌聯合展 各推重點作 新表內外閃亮 超越界限

【明報專訊】今年是表壇的洗牌之年,Swatch Group一行十多個品牌離開Baselworld表展,部分品牌在Basel前後已搶先在不同市場舉行個別的發布會,而在5月時,其中6個品牌Breguet、Glashütte Original、Harry Winston、Omega、Blancpain和Jaquet Droz便在瑞士聯合舉辦Time to Move表展。這次先介紹其中Breguet、Glashütte Original、Harry Winston和Omega的重點新作,好戲在後頭,據聞另外兩個品牌的新表亦即將抵港,屆時大家便可以親睹各大品牌的年度亮點。

Breguet:超薄鏤空陀飛輪 物理挑戰

陀飛輪是製表技術史上的一項獨特發明,正是在220多年前由Abraham-Louis Breguet發明。當時人們將鐘表垂直隨身佩戴,這位製表大師竭力構思能抵消重力對游絲的影響之方法,藉此改善機芯的走時精準度,他想到將擺輪游絲和擒縱裝置(擒縱叉和擒縱輪)一同裝配於一個自轉的活動框架之中,抵消地心吸力對擺輪游絲和擒縱裝置的影響。

這次面世的新表配備僅厚3毫米的超薄鏤空陀飛輪機芯,在不影響機芯結構的情况下,移除接近一半的材質。18K金機芯經過鏤空處理,可謂挑戰物理極限,機芯綴以雕刻及鐫刻飾紋工藝,並經倒角處理。腕表的自動上鏈盤設於機芯夾板外緣、陀飛輪鈦金屬框架直接與齒輪系契合、矽質擒縱輪採用特殊的彎曲結構,種種設計細節均節省大量空間。

新表的陀飛輪框架不到0.290克,發條盒提供長達80小時的動力儲存。夾板僅餘的表面綴以鐫刻飾紋工藝,「巴黎釘紋」以鑽石尖端的雕花工具製作。藍寶石表盤設有藍色金質鑲貼時標,時圈經過電鍍處理,分鐘刻度則以激光雕刻,覆以藍色亮漆。腕表設計簡約精緻,搭配品牌傳統的藍色月亮形尖端指針以及焊接表耳,分別推出玫瑰金表殼搭載灰色機芯,及以鉑金表殼搭載粉紅色機芯兩個款式。

Harry Winston:鑽石表王 走優雅路線

今年Harry Winston的作品數量非常多,Emerald Automatic是芸芸新品中較為簡約的一款,卻更能突出品牌的DNA。品牌男裝腕表的造型和線條向來較粗闊,陽剛味十足,今次的Emerald Automatic新表尺寸則為33.3×39.3毫米,線條相對細膩纖巧得多,感覺亦更優雅大方。

表殼和表盤外形源自祖母綠切割的形狀,與品牌「鑽石之王」的美譽緊扣。此尺碼和設計其實非常中性,男女皆宜。腕表表殼設有白金及玫瑰金選擇,分別配對銀色蛋白石或漸變湛藍色表盤。表盤上的12時位設有品牌logo,6時位置有日曆窗,視覺上平衡和諧。

腕表採用擁有3日動力儲備的自動機芯,同系列另有石英款式可供選擇。自動和石英款式的分別在於表圈和表耳部分的鑲鑽,自動款表殼無鑽,石英款有鑲94顆鑽石或無鑽兩款選擇。

Glashütte Original:分鐘鎖定奪專利

Glashütte Original品牌來自德國Saxony地區的Glashutte小鎮,早在1920年,當時的製表大師Alfred Helwig透過將高級製表中最具挑戰性的複雜功能陀飛輪固定於單側,展現浮空般的失重感。今年品牌便向此飛行陀飛輪發明致敬,並首次結合停秒機制、重置歸零及分鐘鎖定,達到極其精確的時間設定。

品牌為這個複雜結構申請了兩項專利。設定時間時只要拉出表冠,垂直離合器便會鎖住陀飛輪框架,並連同擺輪停在當下的位置。如果再將表冠往外拉並固定位置,秒針會往前移到原點,分針則會前進到下一個分鐘刻度。當到達所需時間,再次按下表冠,秒針便會重新轉動,確保分鐘和秒鐘完美同步。

腕表的42毫米鉑金表殼透露出內部的精心裝飾。偏心式電鍍藍色表盤下方,可見多層結構及飾面組成的迷人機芯。表盤和飛行陀飛輪像小塔般分佔機芯的上半部和下半部,表盤上緣12時位置的鏡面上環顯示「Chronometer Tourbillon」字樣,來自刻在表盤扣件上的文字。表背同樣帶有精巧的迷人飾面。腕表限量25枚,擁有天文台表官方認證。

Omega:新穎合金表 紀念登月50年

1969年7月21日,Neil Armstrong和Buzz Aldrin走下Eagle登月艙並踏足月球表面,創下人類首次登陸地球以外的世界之壯舉。Omega的Speedmaster腕表也因為這次太空任務,而成為第一枚登陸月球的腕表。為紀念這個人類首次踏足月球的偉大歷史時刻及太陽神11號任務50周年,品牌特別推出一款以人類首次登月為靈感的全新超霸腕表,限量6969枚。

新表的42mm表殼以精鋼鑄造,表圈用上光面18K Moonshine金,這種品牌獨有的新穎合金色調,比傳統黃金淺淡柔和,顏色更為持久,經得起時間考驗。表圈採用光面黑色陶瓷,飾上品牌自家Ceragold物料製作的測速計刻度。

表面分為兩個獨立區域:中央部分為灰色塗漆,外圍部分則經黑化處理。斜邊小時刻度、復古品牌標誌和所有指針均以18K Moonshine金製造,中置計時大秒針的Moonshine金更特別經PVD處理。表盤上的11時位置設有Moonshine金「11」字樣,代表太陽神11號任務。9時位置的小表盤則刻有Buzz Aldrin走下登月艙梯級踏上月球表面的經典圖像。小表盤亦以Moonshine金鑄造,經黑化及雷射鐫刻處理。表背內圈飾有雷射鐫刻的足印,象徵人類踏足月球的第一步。圖像外圈以Moonshine鍍金刻上太空人Neil Armstrong的名句「That's one small step for a man, one giant leap for mankind.」。表盒讓人想到美國太空總署,內附有兩個任務布章(50周年紀念/太陽神11號)、兩個鐫刻紀念牌(降落地點坐標,降落地點及時間)和後備表帶及表帶更換工具,另有獨一無二的「登月艙」陳列座,極具收藏價值。

