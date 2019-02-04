Watch News﹕「籃球系」腕表 配NBA徽章收藏

【明報專訊】男人總有一種喜歡的運動，各腕表品牌也看中男士的心理，紛紛跟不同領域的運動項目展開合作，其中Tissot便選來籃球運動。

籃球皮表帶 贈NBA球隊帽

為慶祝與NBA的長期合作伙伴關係，Tissot最近推出全新特別版Chrono XL腕表，配備與官方NBA Spalding籃球相同的皮革作表帶。此系列的Chrono XL腕表同時附贈特製表盒，並附送一個籃球形狀的更換工具，可輕鬆拆換30支NBA球隊徽章的礦物玻璃底蓋，而腕表自帶的底蓋鑲圈為NBA徽章，滿足收藏愛好者的夢想。

天梭表是首個與NBA合作的鐘表品牌，為官方特別製作計時牌和官方指定腕表，是次推出的45毫米特別版精鋼腕表，配備瑞士製造多功能石英計時機芯，計時指針配以跟籃球相同的橙色。

由即日起至6月30日，凡購買品牌NBA Collector收藏家特別版腕表，即可獲贈精美NBA球隊帽乙頂，款式隨機派發，數量有限，送完即止，另外可同時參加大抽獎，其中一名幸運兒將有機會獲得NBA球隊帽一套共30款。

文：Tung Cheung

查詢：Tissot 2510 5341