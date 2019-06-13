The Buzz﹕跨物料混織 擴大工藝版圖

【明報專訊】在眾多奢侈時裝品牌中，西班牙的Loewe在強調品牌工藝的着力可算最聰明。自品牌創意總監Jonathan W. Anderson上場以來，連續5年參與米蘭設計周，並每年聚焦一種工藝，與時裝產生化學作用。今年以Loewe Baskets為主題，談的是編織工藝。

Loewe的編織工藝主題，可追溯至2013年的Galicia手袋系列，將織藤手法運用至皮革編織上。之後品牌推出織皮及藤編版本的Puzzle、Gate等手袋，可見品牌繼皮革嵌花後，有意將織皮納入旗下強調的工藝中。今次品牌找來10名工匠，將皮革與其他素材如竹篾、藤枝、石頭、稻草及黑柳樹皮等結合，作跨物料實驗。當中有不少有趣作品，如Deloss Webber的Horuko（Geisha bag），以皮混織籃手法在石塊表面編織，製作成擺設；又或是Shizu Designs的織皮石頭擺設Knot Stone。看畢整個展覽，最有趣是不論合作工匠或藝術家來自何地，所有作品都帶一種日本wabi sabi（侘寂）的味道。同時，品牌跟兩個西班牙藝術家Idoia Cuesta、Álvaro Leiro和工藝組織As Redeiras合作製作限量系列，展現如何將織籃工藝化為產品。

結合織皮織藤 軟硬不同增難度

來自西班牙盧戈的Idoia Cuesta，該是將工藝商業化的代表，她曾參與Galicia手袋系列的研發工作。「我本身是研發布料，但個人興趣是將傳統的織籃工藝糅合不同素材，作技術轉移。」細看Idoia的個人作品，有不少以跨素材為主，如羊毛與麻繩混織，或不同粗幼的羊毛氈絨混織。而她為Loewe設計的，則將織藤與織皮結合。「我喜愛將各種天然素材混織在一起，當中運用了不少西方編織工藝，如鈎織、花邊（macrame）等，以及日本工藝，能糅合各種工藝的原因，是織籃在工藝上，是一種通用的製作語言。在製作時，物料才是當中最大限制，如素材的橫切面是圓是扁，是軟是硬，已限制了可以打的結，可以編的紋理。皮革與天然植物素材之間的最大分別，是天然植物素材如竹，即使經過處理後大多依然挺身，而皮革則會過軟，是技術轉移的最大難度。」

闊皮革取代竹片 保留自身風格

日本竹藝家松本破風（Hafu Matsumoto），可說是藝術展覽部分的代表，以竹篾混皮革製作多個作品。松本破風傳承自飯塚琅玕齋（Iizuka Shokansai）的風格，用上竹枝內層纖維作素材的束編，以及編織成各種圖案的刺編為主要特色。他的作品不時用上闊幅竹片，以蒸氣軟化竹片塑形。他為Loewe製作的設計，則用上皮革代替竹片的闊幅視覺效果，保留自身作品的風格。「這是我第一次混合竹與皮革兩種素材製作，對我來說是前所未有的挑戰。」松本破風說。。兩種素材對他而言，最大的分別是竹的彈性。「在製作初期，竹與皮革佔的比例差不多，但品牌認為可以改變當中的比例，變成皮多竹少，當中的調節花了一段長時間。為支撐整個結構，用上藤而非黏着劑來縫合兩種物料。」

不少品牌都以工藝作為市場策劃及手段，但Loewe聰明的地方，是不斷擴充品牌的可能，同時將不同工藝納入麾下。2015年與José Luis Bazán合作的Bowls Project、2016年的皮革嵌花家俬系列、2017年的This is Home英式木工及2018年的Blankets掛氈，不一定跟品牌簽名式的皮革有關，但重要的是每次都會吸納一種非品牌既有的工藝，擴充品牌的工藝版圖。同時，配合品牌的Loewe Craft Prize的協同效應，帶來一種積極吸納新種工藝的形象。

不少品牌都會有工匠別注系列，但大多時只有產品，沒有相應的展覽作品，又或是只有作品而沒有產品。大多情况是工匠的重要度比品牌低，少了對工匠的尊重，減低了合作精神。Loewe卻會同時展出作品及產品，提高工藝應用於現代生活的重要，打破工藝只可遠觀而不見實用的印象，為品牌帶來活化工藝的形象。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

統籌/John Wan

編輯/梁小玲

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