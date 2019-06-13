Double F：當此時刻，白T恤

【明報專訊】當此時刻，未知明天會如何，未知接下來幾個月會是怎樣的變化，但大概數月後天氣仍熱，仍是一件薄T恤就足夠上街。

當此時刻，如果說衣物的故事，最適合的也就是T恤了。

T恤反叛是說到濫的論調，1951年的《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）中，飾演妹妹丈夫Stanley Kowalski的馬龍‧白蘭度那一件浸滿汗水的T恤早是經典，從此，T恤亦由打仗時士兵的內衣變為日常穿著的外衣。

反叛代名詞

Sex Pistols的低音結他手席德．維瑟斯（Sid Vicious）與其女友南茜．斯龐根（Nancy Spungen）身上那件將納粹符號或英女王頭像與destroy諸詞放諸一起的T恤，屬另一對情侶Vivienne Westwood與Malcolm McLaren傑作，也隨着Sid和Nancy二人早逝的悲劇而同樣成為反叛代名詞。

但什麼是反什麼是叛？

《慾望號街車》的1940年代，正是美國工業迅速發展與傳統農業貴族交接的時代，說的是在這種夾縫中無法接觸到真實生活的人的故事：Blanche DuBois沉溺在過去的時代，活在幻想中；Stanley Kowalski則活在另一種更野蠻獸性的欲望中，兩者都如像沒有出口。天堂大道（Elysian Field Avenue）非天堂，美麗莊園早失去。

唱出憤怒 刻在衣上

Sex Pistols與Vivienne Westwood的1970年代中期，社會貧富不均、充滿剝削、失業率高企，年輕一代憤怒，冀求有變。1975年橫空出世的Sex Pistols就在這樣的憤怒中唱出一代人的心聲。兩年後Vivienne Westwood（圖右）與Malcolm McLaren（圖左）的Seditionaries系列，其中一件經典T恤就將Sex Pistols的歌名God Save the Queen寫在女王像上，這女王像唇上穿了刺針、眼睛蒙上No Future字樣，戲謔女王的程度一如Sex Pistols同名歌曲中一再諷刺女王如何帶給人民美好生活，而世界卻非歌詞中所唱那般美好……

這些T恤的故事說來說去仍如像有新意，如果有些什麼使得它們值得一再被提起，大抵離不開在每個不同的時代，相同的迷惑、失望、缺乏出口與憤怒總在重複發生。

而我們的時代又怎樣呢，這些相同的迷惑、失望、缺乏出口與憤怒將會指向怎樣的改變，或不變？

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文：方太初