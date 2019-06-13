【明報專訊】弟弟喜歡告訴朋友：「我的三家姐最愛給惡人爆樽，尤其是那些劣質的士司機。」

由於10次乘的士總有9次被司機呼喝，或要看其面色做人，或要啞忍污穢的車廂甚至沒有修補的破座椅，我有時會忍無可忍，對問題司機直斥其非，即弟弟說的「爆樽」，只盼他們能收斂一點。

他們操練我如何提出快狠準的干預（intervention）——說話精簡到位、一針見血、直擊要害，決不能拖泥帶水，否則會賠上性命。主要是他們的惡劣態度及語氣令我在9秒9內火冒三丈，「爆樽」事件遂一觸即發。有時是為了行車路線而起爭拗，我問司機：「你認為X路線還是Y路線好一點？」

司機說：「X是最短路程但車多，Y繞道一點但能避過塞車。」其實他分析得不錯，我準備做一個取捨的決定，怎料，他還要多說兩句：「不是最近這條就是最快那條啦，問來問去，麻X煩……」

我還能容得下你！立馬說：「我好聲好氣問你，你的意見本來很專業，幹麼要加句粗口，又不耐煩，這叫做撩交嗌。」爭辯一輪還是沒完沒了，我通常會說：「夠了，不要再說下去。」對方通常還要重複，我繼續：「都說不講了，肅靜！」

的士司機態度惡劣 引發爭拗

遇上兼任「接線生」的八五折司機，我先盤算如何出招，帶出信息，但又不致挑釁對方，怎麼說，坐在他的車裏，我已成「人質」。通常我會說：「你的5部手機已遮擋了半個擋風玻璃，你的視線只剩下天空。」通常他們會說：「我是職業司機，不會出事的。」我會說：「你暫時還未出事，但意外就只需一次，自己死不去，卻把乘客弄得身體殘缺，比死更難受。你的良心會責備你一輩子，還要被告危險駕駛。」

另一種常見的爭拗位，就是我下車時才發覺不夠零錢，車停下時我必「耍冧」（sorry）：「真不好意思，我只有大紙。」當然，我知道沒有零錢，是雙方共同承擔的問題。

有一次，我的車資是40元，口袋只有100元紙幣，但司機居然說沒有零錢。我提議在下車處的便利店找換，他卻破口大罵起來：「一上車便應早說沒有零錢！」又是我除暴安良的爆樽時候了，「怎麼我上車時你又不事先聲明連幾十元找換也沒有！平時交間後說沒有零錢，現在卻是交間之前，怎麼連60元都沒有！」

司機繼續大罵：「預備小面額鈔票是你的責任。」

我說：「付錢是我的責任，找換零錢才是你的責任，何况我不是給你500元鈔票。現在是你需要我多過我需要你，還不禮貌一點求我替你想辦法！」我知道很多乘客都敢怒不敢言，且感到無奈與無助。我們都坐多了Uber或港鐵，但迫不得已坐上嘴巴或車廂污糟的的士，我有時還是明知不可為而為之，爆一爆樽，旨在對方不要得寸進尺，當我們是「鵪鶉」。

103萬市民以遊行方式向政府「爆樽」，何嘗不是無奈中的吶喊，我們早已做不回愚民了。

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）

文：何靜瑩