The Buzz﹕時尚網店「藝」力無限

與Paolo Mascio談及YOOX會否由線上走到線下時，他表示在產品銷售方面仍是以線上為主，線下則主要是接觸客人的渠道。如圖中的YOOX & TOILETPAPER CONFUSION PARTY，便是一例。（品牌提供）

【明報專訊】在網上零售界，以時裝為主的網店多不勝數，以藝術為主的亦有不少，但鮮有將兩者二合一。而由Federico Marchetti創立的YOOX，則是當中的少數，它突破了時尚網店對準目標市場的策略，向多元發展。

2000年創立的YOOX，在意大利起家，以時裝網上零售為主。其後於2015年與The Net-a-Porter Group合併，成為YOOX Net-a-Porter Group，由Richemont持有。集團現經營YOOX 、Net-a-Porter、MR Porter及The Outnet的業務外，亦為不少品牌如The Row等推出網上旗艦店，同時推出自家品牌的跨界合作，如最近的Opening Ceremony便是其中一例。集團有多個平台，如何在集團及整個電子銷售生態中突圍而出，需要有明確定位。YOOX在創辦時本以售賣月下貨為定位，其後以時裝收藏品（collectibles）包裝，回應過快的時裝周期。YOOX也成為緩衝平台，平衡品牌形象與散貨的需要，保留過季貨的價值而無損品牌的高檔形象。

將不同定位的作品混搭

YOOX與其他網上銷售平台之分別，是先於2006年按收藏品的定位，順勢推出網上設計家品銷售，及後在2012年推出網上藝術品銷售，開拓新種電子營銷平台，走出純賣時裝的定位，是市場上鮮有例子。其後平台更將設計與藝術欄目合一，2018年找來Beatrice Trussardi出任設計及藝術欄目的策劃人，重整Design + Art銷售平台。YOOX主席Paolo Mascio說：「Beatrice有發掘獨特作品的眼光，亦相信網絡能成為一個發揚藝術及設計的極高效渠道。另外，她能將不同市場定位的作品混合配搭，亦是促使我們合作的原因之一。」

Beatrice Trussardi是創辦意大利品牌Trussardi的家族後人，亦是家族藝術基金會Fondazione Nicola Trussardi的主席，曾於紐約大學修畢藝術商業管理學位，亦曾於多個美術館如Guggenheim、MET及MoMA任職，不論是家族、人脈或是履歷，都顯示Beatrice勝任有餘。「與YOOX合作的最主要原因，是他們將不同生活範疇廣及大眾的理念，時裝如是，設計及藝術亦如是。YOOX成為一個不可多得的平等（democratic）平台。第二個原因，是每個人都可以成為收藏家，YOOX的作品及定價，是較為容易入手的初階接觸點。另外，現時市場並未有相近的網上平台，整個計劃的本質極具前瞻性，提供實驗空間。藝術家可以創作數量較多的作品，而設計師則可以創作限量作品，改變兩個業界的既有規則。」Beatrice在Fondazione Nicola Trussardi受訪時說。

打破藝術予人限量感覺

YOOX本身有趣的地方，是將Design + Art化為一個欄目，配合市場大勢。Paolo說：「藝術與設計愈走愈近，將兩個組別結合的好處，是打破藝術予人限量的感覺之餘，亦改變了設計只講求買得起的概念。」Beatrice補充：「兩者其實都是生活一部分，同樣能營造生活風格。另外，藝術家及設計師的作品，大多介乎兩者之間。以我們與Rob Pruitt合作的Migration Moving毛氈為例，它可以掛在家中作藝術掛氈，亦可披在身上保暖。這種靈活，能為設計師及藝術家帶來更具實驗及創作自由的作品。」

專頁解說作品背後故事

自Beatrice上任後，YOOX的Design + Art平台亦有不少動作。當中最大的兩個變化，包括帶來不少藝術家或設計師的聯乘作品，純購物以外的雜誌頁面，亦解說作品背後的故事。「為了令設計及藝術大眾化，YOOX推出報道專頁。當中有不少報道節錄，令大眾更易於消化信息。基本上，我們以15天為一個周期，推出新文章。」而為了保持新鮮感，YOOX另一創新之舉——舉辦網上Pop-Up Stores，這亦是銷售策略之一。「背後的動機其實十分簡單，一如實體百貨公司，我們希望個別品牌能順着網頁的瀏覽量而得到特別注意，在網上建立一個獨特體驗。這除了能為品牌產品建立陣營，更重要的是能透過網絡清晰傳達品牌信息，令品牌及平台相得益彰，尤其令大家注目新進品牌。」Paolo分享道。

那在藝術及設計活動如Art Basel、Design Miami等熾熱的時候，Yoox網上平台與現實平台有沒有競爭？畢竟買藝術品時，看到真身所帶來的信心會比相片大。另一點，是大眾習慣在網上購買時裝，但作為需要考慮空間及價錢時，網上購買藝術品的阻力會否較大？「其實現在大家都習慣了網購。例如多年前，很難想像會網上買衫一樣。現在網購時裝的市場成熟了，亦是開拓新產品系列的時機。對新手收藏家而言，網購藝術品的好處是少了查詢的一步，網上能圖文並茂介紹，而不再需要服務參差的藝廊經手，減低購買的阻力；另外我們也提供退貨服務。多管齊下形成一個完整的配套，令人建立網上購買設計及藝術品的習慣及信心。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

統籌/John Wan

編輯/梁小玲

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