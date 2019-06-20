Brand Focus﹕意國鞋履品牌 創意步向未來

Studio Formafantasma（意大利）﹕由Andrea Trimarchi和Simone Farresin兩位意大利設計師所組成的Studio Formafantasma，以實驗性的產品設計著名，作品曾於各大博物館展出。紐約的現代藝術博物館館長Paola Antonelli及設計界的權威評論人Alice Rawsthorn都將其工作室列為對將來設計趨勢帶來巨大影響力的創作單位。（品牌提供）

Marcello Gandini（意大利）﹕多款大師級及革命性汽車（Lamborghini Miura、Lamborghini Countach）的設計師，曾於Bertone汽車公司任職汽車設計，之後轉職為自由工作。Marcello曾設計出史上最經典的汽車款式：Lancia Stratos、Alfa Romeo Montreal及De Tomaso Pantera。他的作品為Tod's No_Code設計師Yong Bae Seok帶來創作靈感。（品牌提供）

【明報專訊】在瞬息萬變的世界，我們生活和工作的方式早已改變，時裝、時尚，顧名思義，是因應我們口味和生活節奏不斷演變而來。意大利的Tod's在這方面可說是早着先機，去年推出的Tod's No_Code企劃正是因應當下社會變化應運而生。稱為Shoeker的鞋款（Shoe加上Sneaker，指悠閒與正裝的混合鞋款），早前在首爾舉行第3代設計的發布會，明報life&style專訪企劃韓籍設計師Yong Bae Seok，探索人類在未來世界出行的must-have item。

作為意大利著名的鞋履品牌，Tod's予人的觀感似乎是傳統意式工藝多於高科技，只是，當世界變化得比大家想像的更厲害時，做時裝鞋履又怎能獨善其身？品牌固然要保持自身的專長、傳統與價值，同時亦要擁抱時代不斷演化的各種可能性。像這次參與設計Tod's No_Code企劃的韓籍設計師Yong Bae Seok，他本身是一名工業設計師，卻在鞋履設計上有突出的發展。

Yong在Tod's No_Code這個企劃中參與了鞋履設計的部分，問到Tod's為何選擇與他合作，Yong表示：「Tod's邀請我的主要原因是我有很豐富的鞋履設計經驗，兩年前當他們問我有沒有興趣參與一個嶄新理念的項目時，我馬上答應，亦深感榮幸。」那在合作之前對Tod's有什麼認識？他的答案令人產生共鳴：「還在中學時期，我就渴望擁有一對Tod's的Gommino豆豆鞋，對很多人來說這是一個must-have item。到讀大學時我擁有了它，穿它開車。這對鞋不止外形美觀，還很實用，是品味的象徵。」Tod's跟他合作過的其他品牌有什麼分別？「其實未跟Tod's合作前我曾跟很多其他品牌合作，也唯有這樣，才了解Tod's為何是意大利那麼著名的鞋履品牌。它們擁有完善、高效的製作工場，對造鞋細節的認真處理是驚人的，相較其他品牌為了大量生產而在細節處理妥協，Tod's就是堅持每個細微的工序，還保有最傳統經典的意大利優質皮革手工藝，所以我對合作很有信心，因為保證會有好的出品。」

鞋型貼服 皮革穿出瀟灑

No_Code Shoeker在設計製作上有什麼特色或困難？「我們精心炮製這雙鞋子，首先是鞋身面料用上衣服級的彈性羊毛布料，賦予高級的舒適質感，設計點綴是極奇輕盈的優質皮革。最下工夫的部分是鞋底的物料開發，我們嘗試混合不同比例的E.V.A.（Ethylene-vinyl acetate），以及橡膠研製彈性與質地最佳的鞋底，裏面氣泡的大小與密度都要做到恰到好處。在意大利開發製作鞋履很有優勢，因為有很多製作高級家品的公司，它們的技術與經驗絕對有助我們達到完美的效果。這雙鞋子非常輕身，鞋形優雅貼服，舒適還是做鞋的最重要前提。」Yong笑說。所有這些製作細節處理確能讓人輕鬆穿上一整天，皮革點綴的佈局及處理鞋帶的設計予人瀟灑帥氣的感覺，令No_Code Shoeker成為一雙不受時間及場合約束的鞋子。

創新科技x頂級工藝

Yong以「Hybrid」這個字來形容No_Code Shoeker這個有趣概念。「我是個徹頭徹尾的hybrid人辦。我做的是工業設計，但又同時做產品及鞋履設計；我是亞洲人，卻經常米蘭、首爾兩邊走；也是Tod's這個品牌的顧客。世界瞬息萬變，我們的工作方式、人際關係、衣著及生活方式也時刻在變。所以，我創作這雙Shoeker的初衷，就是要將現代社會的種種創新和科技節奏，結合到這個工藝頂級的意大利經典鞋履品牌。」

他可有想到將No_Code這個概念延伸到其他產品？「有的，其實這個概念本身沒有規限，因此稱為No_Code。它可以套用到很多不同範疇，例如之前我們與Quadro Vehicles的合作項目。他們有一台新型的混合交通車輛，有個非常獨特的名字叫『Qooder』，它既非私家車亦非電單車。在設計和創意上，Tod's No_Code和Quadro可謂不謀而合。因此我們合作了一個聯乘版本。 」

「Tod's No_Code特別版Qooder體現Shoeker的設計。座位方面我選用亮麗的黑色皮革，後坐乘客扶手柄上，加入Tod's的標誌性圓膠粒，代表Gommino的鞋底，紅色扶手柄亦呼應了No_Code的設計。」和Quadro Vehicles的Qooder一樣，Shoeker是一種混合型鞋履，旨在激發人們對創意設計的興趣。Qooder的美學及結構突顯了設計及功能的重要性。無論是No_Code Shoeker或Qooder，你都會欣賞到附加的價值——實用與創意兼備。

最後問到Yong在No_Code企劃後，可有其他夢寐以求的企劃想展開？Yong滿懷憧憬地說：「我個人希望在將來創造一個機械人。但它不是卡通漫畫化的，而是有思想兼人性化的機械人。也許，我會為這個機械人設計第一雙鞋履呢。」未來，就是要突破傳統規範，以打破界限的態度重新出發。

■名人加持

Marcello Gandini（意大利）（圖）

Mai Ikuzawa（日本／英國）（圖）

Studio Formafantasma（意大利）（圖）

文：John Wan

編輯/王翠麗

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查詢：Tod's 2810 8692