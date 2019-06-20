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文章日期：2019年06月20日
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Chaîne d’Ancre zoom錨形鏈節﹕以作品中央的大型主體圖案為重點，當中的錨形鏈節經特別處理和放大，配以大型蛋面切割石英，猶如在一面放大鏡中呈現。（品牌提供，Karim Sadli攝）
Hermès Fusion扭繩狀鏈節﹕以扭繩狀鏈節為藍本，塑造出盤纏交錯的形態，巧妙將鈦金屬與玫瑰金融合，鋪鑲棕色鑽石，散發溫暖光芒。（品牌提供，Karim Sadli攝）
Hermès Voltige鏈中鏈﹕作品活用鏈條靈活百變的特質，展示弧形線條的美態；頸鏈的基礎結構，由無數微小的錨形鏈節組成，呈現出「鏈中鏈」構圖。（品牌提供，Karim Sadli攝）
Hermès Grand Jeté複雜鏈條構圖﹕以扭繩狀鏈節為藍本，塑造出盤纏交錯的形態，巧妙將鈦金屬與玫瑰金融合，鋪鑲棕色鑽石，散發溫暖光芒。（品牌提供，Karim Sadli攝）
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【明報專訊】Enchaînements Libres高級珠寶系列包括29款首飾，每一件作品均以鏈條作設計元素，透過不同的表達方式，創作出扭繩狀、錨形，或是不規則形狀等的造型。
查詢：Hermès 2919 5000
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