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四大元素

文章日期：2019年06月20日

【明報專訊】Enchaînements Libres高級珠寶系列包括29款首飾，每一件作品均以鏈條作設計元素，透過不同的表達方式，創作出扭繩狀、錨形，或是不規則形狀等的造型。

查詢：Hermès 2919 5000

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