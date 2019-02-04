Hear HER Say... 銀髮模特兒 發掘未知可能

【明報專訊】社會普遍對長者有刻板印象，認為他們跟社會脫節，不會走在潮流前線。然而，銀髮模特兒之一的黃家薇（Anissa）卻深信長者，一樣有許多未知可能性，像她便勇於在退休後發展自己的第二事業，讓人生繼續多姿多采。

1. 你如何定義自己?

我是一個learner，喜歡不斷探索新事物，尤其對藝術特別有興趣，如繪畫、跳舞、唱歌及電影等，希望發掘人生未知的可能性。

2. 讀設計對你的影響?

1980年代在香港讀設計是一個很新的事情。當時我主修布料設計，也學習到室內和平面等其他設計知識，訓練了我對美的觸覺，在生活上對美會較有要求。例如家裏裝修時，對於空間運用和家具擺設等，都會有自己的獨特見解。

3. 為何當上銀髮模特兒?

當時自己剛剛退休，想找散job掙些pocket money，剛好有朋友給我看有關銀髮模特兒的報道，我沒有second thought便立即寫電郵自薦。因為我學過唱歌，也有台上演出經驗，有興趣也有信心能勝任模特兒的工作。

4. 家人是否支持你當模特兒?

女兒也是讀設計的，想法較開通，沒有認為我年紀大便不要拋頭露面，反而很支持我當銀髮模特兒，對我的工作也十分關心，試過一次我要去郊區拍攝，她特意提我帶蚊怕水。

5. 當模特兒後，試過最大膽的造型?

Cosplay造型。曾經在動漫節扮成日本武士沖田總司，當時吸引到不少動漫迷跟我合照和傾偈。這是我第一次玩cosplay，覺得很新鮮，就像以前參加公司的annual dinner般扮鬼扮馬，很好玩。

6. 年齡對你來說是……

不要用年齡來規限自己的可能性。年輕時以為60歲已經很老，但如今剛好60歲了，心態仍然跟30多歲時一樣，愛探索和學習新事物，身體也靠着運動和均衡飲食維持得不錯，充滿活力。

7. 你最喜歡哪種穿著風格?

我喜歡款式簡約但colourful的衣服。例如一條牛仔褲，我會覺得配白T恤太普通，反而是配襯顏色鮮艷的T恤感覺更有style，如再加些accessory如白色腰帶，便更能穿出自己的風格。

8. 你覺得衣著打扮跟年齡的關係?

無關係。我不會因為自己的年齡而限制自己要穿什麼樣的衣服，最緊要自己著得好睇。

9. 你覺得什麼被低估?

長者的多樣性。社會上普遍認為長者都跟社會脫節，追不上潮流。然而，我身邊有朋友很好學，退休後去讀神學，也有些朋友跟年輕人一樣，熱愛科技產品，所以不應將長者一概而論。

10. 如何欣賞自己的美?

通過克服困難便能培養自信，學懂欣賞自己的美，更敢於展示自己的美，甚至不介意展示自己醜的一面。

■Profile

黃家薇（Anissa）

1982年畢業於香港理工學院(現理工大學）設計系，及後30多年均從事成衣製造業，學以致用。2016年退休後自薦成為銀髮模特兒，主力參演廣告及主持電視節目。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安

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