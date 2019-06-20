Go Green：「和理非」都忍無可忍

【明報專訊】我係一名「和理非」的「七十後」，「掹」車邊都算係本城最後一代的既得利益者，不用太憂柴憂米，所以近年埋首於這份連最低工資都無的推動環保工作。可以在壯年就有自由和能力去做自認為有意義的工作， 我知道我屬於幸運的一群。

又因為出世出得早，見證過中英聯合聲明的簽署，見證過八九六四屠城，見證過移民潮，總算經歷過香港的黃金歲月。

守護自由的堅持和執著

1997年，剛讀完大學第一年，第一次去維園六四燭光集會，因為恐怕主權移交過後可能再沒有維園六四燭光集會。2003年，過了1997才6年，就要變，23條立法來勢洶洶，卻給50萬上街遊行的市民擋住了，還記得我當時住在筲箕灣，遊行當日坐地鐵出銅鑼灣，列車停北角站時目睹那個景象：成千上萬一律穿黑衣的市民從將軍澳線轉車湧過來，令我畢生難忘，亦令我感受到香港人守護自由的那份堅持和執著。

攔得住一下子的猛攻，卻阻擋不了無聲無息的滲透與侵蝕，十幾年下來，香港已經變得愈來愈陌生，媒體歸邊，放學時間滿街講普通話的學生，官員指鹿為馬的言論和嘴臉已經和深圳河以北的情况無異。香港人雖然失望，但是仍未絕望，繼續堅持守衛自由。反國教、雨傘運動，到DQ民選議員，甚至隨便褫奪政府不喜歡的人的參選權利，一路走來，愈走愈累，人心抑鬱。

今年又來另一下的猛攻，無風起浪，強行要修訂逃犯條例，香港市民頑強反對，6月9日103萬人，規模30年未見。之後6月12日去金鐘示威的，我目測九成九係20歲上下的年輕人，警方暴力鎮壓示威者，橡膠子彈射頭射面，然後將示威定性為「暴動」，再上醫院拉人，引起強烈民憤。特區政府似乎終於知道自己「玩大咗」，害怕6月16日會有更多人上街遊行，才於6月15日宣布暫緩修例。記者會上雖然記者不停追問，林鄭仍然拒絕撤回修訂、拒絕收回「暴動」的定性、拒絕辭職。還說警察當日所謂的「執法」係理所當然、天經地義。市民如何回應這個記者會？6月16日200萬香港人走上街頭抗議，我也在其中。我們的訴求再清晰不過：1. 完全撤回逃犯條例修訂；2. 追究警察開槍鎮壓；3. 不檢控和釋放反送中示威者；4. 撤銷定性6月12日集會為暴動；5. 林鄭月娥問責下台！

（gogreenhongkong.wordpress.com）

文：彭凱恩