Hear HER Say...：慢下來編藤發現質樸美

【明報專訊】「到了某個年紀，就想有一件事可以一直做，相伴到老。我覺得編藤是這樣的一件事，跟潮流無關，不會過時，可以自己慢慢做，技藝隨年月進步。」4年前，Loching Lam跟追求快速、multitasking的記者生活告別，赴日學習編藤，此後想畢生修煉，編出精緻藤作。不停編織的日子，令她愈發追求質樸的生活內涵，由器具、衣物到生活，簡單、舒適、自然，就是美。

1. 編藤令你學到什麼?

學習平靜、專注。編藤時一旦不夠專注，編出來的完成品便會如實反映出來：線條不夠整齊勻稱、間距闊窄不均。編藤是「手板眼見工夫」，但正因線條簡單、變化不大，反而特別講究做工細緻。

2. 手工藤製品有什麼吸引力？它環保嗎?

以前買藤織的物品，常覺得它們「沒頭沒尾」，找不到它的開端在哪個位置，因此有興趣學習和了解。藤乃天然物料，在1940年代以前，塑膠仍未大行其道，藤製品乃非常實用的生活器物，物料堅固，可造成各式容器，耐用且能自然分解，不會對環境造成負擔。

3. 你認為香港人的學習態度如何?

香港人過於心急，早前看日本電影《日日是好日》，它講人們學習茶道，上一堂茶道課，只是形式上學了，實際上什麼都沒有學到，轉眼便忘記。學習是需要用時間慢慢換來的。

4. 你的衣服品味怎樣?

最重要簡單舒適。自從開始做工藝，會更欣賞手做衣物，會留意物品如何製成。

5. 你認為什麼是美?

最近切開一個青瓜時，發現內裏的結構很美，這種大自然的美雖可以電腦CG模仿，但那種獨特的pattern和結構，不是我們可以由零開始創造出來。

6. 你買衫有什麼宗旨?

寧買價格較貴而高品質的產品，便宜而不耐穿的衣物，很快便被丟棄。有句話說得很對：We are not rich enough to buy cheap things。

7. 你的買衫習慣是怎樣的?

上年開始買少了衫，我跟朋友合作開設workshop後，找來以前為航空公司度身訂做制服的裁縫師傅做衫。

8. 什麼是吸引的女性特質?

不一定長得很標致，但有一種發自內心的氣質，是經一段時間才會發現的美。

9. 最近有什麼目標?

我的創作通常是以藤結合不同物料，如繩、玻璃、皮革等做成飾物及器物。今年打算跟不同單位合作，做一系列作品來展覽。

10. 有什麼東西的價值是被人高估的?

金錢。以前會覺得錢很重要，尤其香港人人都着重賺錢，但現在會覺得有很多東西比錢重要，例如時間、健康。

■Profile

Loching Lam（林鷺靜）

曾任職時裝、美容、旅遊版記者多年，2015年往日本京都學習藤藝，回港後展開了專心編藤的慢生活，成為藤器藝術家。及後與朋友一起成立工作室God Dag Studio，售賣手作製品、vintage物品及自家品牌衣服。

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

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