Double F：沒有說的故事

【明報專訊】在立法會煲底重讀《倚天屠龍記》，依舊最喜歡首兩回郭襄的故事，「天涯思君不可忘」，小說開始於郭襄上少林寺找尋楊過舊友詢問其下落，卻因緣際會聽到了覺遠坐化前背誦的《九陽真經》。一個少女自16、17歲起浪迹天涯追尋心中那人，天大地大，江湖任走，卻天不遂人願。自少室山下與少年張君寶（即張三丰）分別，小說中再提起郭襄時已是數十年後，經其門徒之口述說當年襄陽城失守，郭襄頃刻家破國滅，獨自一人攜倚天劍出走，又多年後於40歲時大徹大悟，出家為尼，創立峨嵋派。

金庸沒有為郭襄細續下去

每讀至此，心中總想，對比兒女情長，家國盡失於郭襄的衝擊到底是怎樣的？由雙十年華到四十不惑，這中間浪蕩20年的故事、以及其後作為遺民的後半生，金庸都沒有為郭襄細續下去。但沒有說清楚的故事有時才最纏繞人心，郭襄出場最多的筆墨總有關她與楊過，無論是相遇，或她追尋楊過的過程，但一朝家破亡，對於郭襄的衝擊，金庸借他人之口一句大徹大悟帶過，個人情愛多少癡執不知是否也只是前事了？

郭襄的故事奠定了整個《倚天屠龍記》的基調——由家國將破始，到朱元璋收復漢人失地終，一缺一合，中間是各人應各自身分、因緣、時世而糾纏的故事。這開首的郭襄與張君寶都屬前朝遺民，張君寶由被迫離開少林寺始，就離開了自小的家，早早在國亡前流離失所。

在時代大局變幻前

郭襄如同一條暗線貫穿了整個小說，帶出了倚天劍與屠龍刀，裏邊分別收藏了其父母的武功與兵法，後半生一直尋找屠龍刀下落的郭襄繫在心頭的始終是家國大事，如何將兵法傳給合適的人驅除韃虜，只是金庸老先生不明說，讓兒女情長的故事蓋過每人命運與時勢的糾纏重疊。郭襄的故事作為整套小說的開始，也就是帶出了在時代大局變幻前，一個個者的人生怎樣因此而經歷數番變故。

在煲底的數個夜晚，讀完這部小說。數番聽到風吹草動以為有什麼事情要發生，望向四周少年臉，與5年前的相似又不相似，而身邊同代人早已稱自己為廢中，而中年是一種怎樣的處境？少年豪志與中年隱忍，或許不是這麼直觀的分野。心裏卻總纏繞着小說中一個不過出現數回的人物，在時世中武功再高也未遂人願。而每人故事之後如何呢，也只得看其後發展。

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文：方太初