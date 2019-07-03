Watch News：腕表集團新表展迪拜登場

【明報專訊】明年SIHH和Baselworld兩大瑞士表展接連在4月尾及5月初舉行，意味着今年3月Baselworld完結以後，要相隔一年多才再有大型表展活動。今年4月時LVMH集團宣布，明年將繼續在Baselworld參展。但事隔兩個多月，集團又發布，除了參加Baselworld表展外，品牌在明年1月將於迪拜舉行首屆LVMH瑞士製表展覽。

LVMH搶先明年1月發布新表

根據初步消息透露，這項表壇盛事會在2020年1月假迪拜Bulgari酒店舉行，將邀請國際媒體和零售伙伴出席，率先預覽旗下品牌包括Bulgari、TAG Heuer、Hublot及Zenith四大腕表品牌的新品及品牌最新發展資訊。

Bulgari集團行政總裁Jean-Christophe Babin便指出：「近年我們每年也分別在首季的1月與3月在日內瓦與巴塞爾Baselworld舉行大型新品發布會。在一年之初公布我們的市場計劃、最新發展及新品腕表，有助傳媒及零售伙伴及早了解品牌的發展。所以，雖然明年1月日內瓦沒有鐘表展覽，我們仍決定於2020年1月舉行發布會，以配合其他表壇活動的日期。」

而LVMH鐘表部門總裁Stéphane Bianchi亦表示：「集團對Baselworld表展深表支持，但與此同時，我們亦不希望在13個月內完全沒有全球性的大型產品發布及宣傳活動。這也顯示LVMH集團對高級鐘表市場的重視。」而集團選擇在迪拜舉行新展覽，也反映出當地市場有很大的發展空間。

文：Tung Cheung