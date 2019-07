Showcase：Summer Freestyle 年輕，就是要突破常規

Saint Laurent by Anthony Vaccarello連身衣$34,000,Manokhi銀色帽子$3990(from On Pedder),Alexander McQueen巨型水晶頸鏈$16,300 、骷髏頭水晶clutch $26,500,Giuseppe Zanotti飾水晶高跟鞋$12,900,魚網絲襪(stylist's own)(黃志東攝)

【明報專訊】誰說只有游泳才穿泳衣,宴會才穿禮服?在2019年的今天,所謂什麼場合穿什麼服飾,那些理所當然的dress code規條早就被拋到九霄雲外。同樣的衣服,在不按常規的時間、地點或以不同的配襯方式,也會帶來迥異的效果。時尚本就沒有什麼必然定律。穿衣,本是一種選擇。唯有突破規範,勇於嘗試,才能創出新猷。世界之所以進步,不就是因為一代又一代不聽話的新人突破了舊人的常規嗎?

所謂規則,在時尚世界往往是要來打破的。

Chanel的創辦人Coco Chanel早就說過:「我的人生,我自己決定,這就是我。」儘管Chanel在今天被視為闊太名牌,是優雅的代名詞,但不代表這位創辦人當日就只會循規蹈矩地做事。其實,Chanel從來不是個乖寶寶,她永遠總是做自己。她當年的創作設計,有傳承舊有的,更多是破舊立新的,根本就是將叛逆轉換成藝術的最佳代表。

破舊立新 走出康莊大道

其實在時尚界要做到破舊立新的並不容易,例子有1997年強忍喪兄之痛,接任被殺的Gianni Versace主理品牌的Donatella Versace;知名度不足的Sarah Burton在Alexander McQueen自殺後,從助手之位接管品牌創意總監一職;還有在鼎鼎大名的Marc Jacobs手中接棒Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière等。他們的前任都是神級設計師,若只因循前人而不作突破,反而不能穩坐高位。

再極端的例子還有叱咤風雲的Gucci,自創作總監Alessandro Michele在2015年上任後,將前任Frida Giannini的性感女郎風格全然摒棄,他的crappy風格逆轉了品牌,甚至整個時尚界。連前輩Marc Jacobs也心甘情願成為他的粉絲,不顧競爭對手關係,狂掃Gucci新系列。而事實是,自Alessandro Michele上任後,Gucci業績氣勢如虹,品牌幾乎年年銷售有雙位數字升幅,成為集團內會生金蛋的鵝。明顯地,這位低調的創意總監,是懷抱着破釜沉舟的心態,一心要改寫Gucci的品牌基因。他曾對媒體說:「我豁出去了,我破壞了所有規則。」「現在品牌要生存真的很不容易,我覺得我們需要夢想。」帶領Gucci走出一條成功康莊大道的創意總監Alessandro Michele說。這位像神蹟般改變了一個品牌命運的救世主,對時尚的熱愛是打從心底而來。「我現在很快樂,每天都是嶄新的一天,在這裏工作,我可以盡情地做我想做的事情,我不在乎明天會怎樣。」

近年大受千禧一代消費者歡迎的法國經典大牌Balenciaga,是另一個突破常規的時尚經典例子。創意總監Demna Gvasalia上任以來,Balenciaga就不再走「巴黎世家式的優雅」。現在的Balenciaga,就像是和平年代的不安因素,沉悶了近一個世紀急需爆發。現實世界就是這樣殘酷,對一個一線奢侈品牌來說,延續其歷史風格固然很重要,但顛覆品牌的經典形象,同時使信眾像喝了孟婆湯般忘記前事,擁抱新鮮,那就得看設計師們的本事了,Demna Gvasalia明顯做到了。

毋懼社會眼光 活出「自己」人生路

從大半個世紀以前的Chanel,到今天改寫Gucci、Balenciaga命運的Alessandro Michele和Demna Gvasalia,他們都擁有一個共通點——破舊立新。看似特立獨行的他們,即使遇到挫折與低潮,也總不忘要當為自己喝彩的第一個觀眾,「活在當下」,彷彿是靈魂與生俱來的禮物;世俗的閒言閒語,最後也只能是閒言閒語,毋須為此徬徨或猶豫,反而變成灌注生命的養分與勇氣,更坦然地、熱情地面對純粹的自己,以及每一個新的明天。

他們現在耀眼的光芒,不但證明了他們的成功,更鼓舞了所有扛着他人包袱的人,能夠毋懼於社會的眼光,驕傲地活出「自己」的人生路。

人生苦短,時裝在世上存在的價值,很大程度上就是娛人娛己。時尚世界沒有什麼必然、必要及必須。Chanel早在大半個世紀以前就說過:「選擇摒棄傳統、打破規範,擁抱革新精神,追求與眾不同。」願與現下年輕人共勉。

