【明報專訊】晚飯後行入超市買無包裝的水果，西柚、蜜瓜、奇異果、橙，愈買愈多（順帶一提，水果乃係超市採取虧本銷售定價策略的招徠產品，大家多買無妨），方才驚覺忘了自備購物袋，在店內搜尋紙皮箱以替代購物袋不果，步出店外，碰巧隔鄰麥當勞職員正在棄置紙皮箱，我尷尬地索取、她大方地送贈：「我哋都唔要嘅，你隨便攞去用啦。」伸手接過後細看上面文字才發現此乃盛載該店「名物」麥樂雞的紙皮箱，一下子回憶又飛返至童年：1980、90年代的香港。

對麥記熱情不再

小時候家住石硤尾南山邨，方圓幾公里都沒有一家麥記，正所謂「物以罕為貴」，小時候的我對麥記的所有食物都「朝思暮想」，暑假約同學仔去游泳池游泳，捨近（深水埗）求遠（美孚），純粹因為後者有間麥記喺左近。依稀記得麥樂雞引入香港市場大概是在1990年代初期吧，「炸物」「啖啖肉」，配以多種口味醬汁（包括最受歡迎的酸甜醬），加上強勁的宣傳廣告，成功攻陷大眾消費市場，我們三姊妹如何平等分享那6塊炸雞的情境依然歷歷在目。大學年代，等到又一城開幕，終於有一間麥記喺左近，可是我對麥記的熱情已經不再。原因？我的視野擴闊了，知道快餐不是美食，麥記賣的不是什麼好東西。點知？你只需要行過嗅一下該店噴出來的獨特油膩味就心裏有數吧。

反思自己在吃什麼

由熱情冷卻至基本上不敢再吃麥樂雞的轉捩點在哪裏呢？答案是2008年的紀錄片《毒食難肥》（Food, Inc.）以及次年出版的同名書籍。片中和書中都有詳細說明麥樂雞的由來：首先用各種手法盡快谷肥雞隻（甚至雞隻過肥壓斷自己隻腳都在所不惜）、然後殺雞取肉倒模製成4種形狀，再加入多種令先炸後急凍的雞塊落鑊後可以迅速「回春」的食物添加劑。

由於2008年開始已經不敢再吃，故2014年的「福喜醜聞」導致麥樂雞停售對我完全沒有影響，往後這幾年不時見到「10蚊9件雞」的推廣更是令我感到啼笑皆非。今夕有緣拾獲產品紙盒，特地拍照留念緬懷一番，順道提醒大家反思自己正在吃什麼。

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）