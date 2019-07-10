Watch Out﹕腕表栽種禪意花園

寶石蓮花﹕隨圓盤轉動的一顆蓮花，花心設有特別的活動裝置：每當蓮花（圖中腕表左側位置）漂移到時分顯示盤或蓮葉下方時，蓮花正中央的寶石位置會轉動，藍色藍寶石、黃色藍寶石及紅寶石會交替呈現。（黃志東攝）

【明報專訊】腕表的作用是顯示時間，腕表上轉動的指針，也就象徵生命的流動。花開花落都有定時，Jaquet Droz在最新的Magic Lotus Automaton腕表上，加入不斷轉動的錦鯉和蓮花裝置，四季的蓮花形態和游弋其中的錦鯉，就像生生不息的循環，讓人感受時間、生命的寶貴，帶來希望。

Jaquet Droz是瑞士歷史最悠久的高級製表品牌之一，自創辦人Pierre Jaquet Droz於1738年在La Chaux-de-Fonds創立第一家表廠，品牌一直以創意和工藝屹立表壇，早在18世紀，已創製出複雜機械裝置，讓人讚歎，其中微型機械人及珍貴的音樂鐘表更令品牌得到歐洲、俄羅斯以至中國的清朝乾隆皇帝青睞，現時北京故宮博物院亦收藏不少Jaquet Droz的作品。早前品牌在尖沙嘴海港城開設新店，品牌CEO Christian Lattmann親自帶同一系列新表來港慶祝。「今年我們舉行自家Time to Move新表發布會，讓我們有更多時間跟舖家和媒體溝通，也可以將這些新品帶到不同市場，讓大家近距離欣賞。」

演繹四季 生命不同階段

以驚艷來形容重點作Magic Lotus Automaton腕表並不為過，機械裝置一向是Jaquet Droz最厲害的工藝技術，今次以錦鯉和蓮花為主題，讓腕表化身成禪意花園。這款自動玩偶腕表配備品牌自家設計和組裝的嶄新機制，可上演約4分鐘的活動場景，表盤會旋轉8圈，每圈需時約30秒。「腕表上的4朵蓮花分別代表四季，或是生命的不同階段。」Lattmann解釋，3時位置的珍珠貝母蓓蕾象徵蓮花花苞，花苞以立體手法刻劃，包裹金質花瓣製成的花冠，寓意春季。旁邊傲然盛放的蓮花代表夏季，簡約淡雅的微縮傑作薈萃了品牌的眾多藝術工藝；花瓣先以珍珠貝母雕琢，然後覆以一層半透明彩繪薄層，增添立體感，黃色藍寶石花心的金質鑲爪化作雌蕊和雄蕊，等待孕育成新的蓮花。旁側一朵蓮花凋落於水面，隨波漂浮，象徵秋季。最後一株蓮蓬位於6時位置，則寓意冬季；暮冬時節，蓮蓬墜入水底，沉於泥中，保護珍貴的蓮子，等待來年春天的來臨，品牌在蓮房中以7顆鑽石代表粒粒分明的蓮子，散發生命光彩。

Magic Lotus Automaton的表盤由3部分組成。第一部分是腕表上半部分靜止不動的縞瑪瑙時分顯示盤，金質時針和分針游走其上。周圍設有一個固定盤，將處於不同生命周期的蓮花、蘆葦枝及3片懸浮的蓮葉固定在時計上，這些景物皆以大明火琺瑯製作。此四季蓮花圖懸浮於可整體旋轉的外側圓盤上，圓盤呈現潺潺不息的水流，代表圓滿的循環周期及生命的周而復始。

長壽錦鯉 水中靈動暢泳

底層的活動圓盤包含兩個精妙設計的活動場景。第一個是活動錦鯉。錦鯉以長壽見稱，象徵勇敢和堅毅，在水中靈動暢泳。「品牌透過精細的微縮活動裝置，令錦鯉可作兩種活動：擺動尾部，猶如在水中向前游動；上下浮動，在流動的河水中自在潛游，並可下潛到蓮葉下方。」Lattmann指出，錦鯉由品牌工藝大師採用金料以人手精雕而成，與漂浮於水面的活動蓮花呼應。另一重點是隨圓盤轉動的一顆蓮花，花瓣以珍珠貝母製成，花心設有特別的活動裝置：每當蓮花漂移到時分顯示盤或蓮葉下方時，蓮花正中央的寶石位置會轉動，藍色藍寶石、黃色藍寶石及紅寶石會交替呈現，讓蓮花花心隨河水流動變幻成不同季節的顏色。

腕表直徑為43毫米，備有紅金和白金款式，各限量發行28枚。除了表盤的機械裝置，表背一面的表橋和擺陀也飾以人手雕飾的錦鯉和蓮花，與表盤圖案相映成趣，其他機芯零件亦悉心裝飾及手工倒角處理。這款全新自動玩偶腕表已提交4項專利申請，擁有品牌有史以來最精緻考究的表盤。機芯包含500多枚零件，研發耗時超過3年。8時和9時位置設有動力儲存顯示，透過手工雕刻和上彩的紅金蜻蜓指示。蜻蜓逐漸下移，以指示活動場景的剩餘動力儲存。佩戴者可透過表冠為活動場景上鏈，當自動玩偶的動力儲存耗盡時，蜻蜓便停落於蓮葉之上。

當大家的焦點都放在Magic Lotus Automaton，其實今年品牌的Grande Seconde系列也推出了一些別致新款，Grande Seconde Chronograph單按鈕計時表和Grande Seconde Dual Time兩地時間腕表。Grande Seconde Chronograph腕表搭載品牌專屬機芯，機芯採用導柱輪結構，配有矽質游絲，保證不受磁場和溫差影響。此表共推出兩個不同版本。紅金限量版配備象牙色大明火琺瑯表盤，與品牌早期製作的懷表呼應。琺瑯表盤上的阿拉伯數字和羅馬數字，以低温琺瑯製成，這種琺瑯燒製技術能夠勾勒出數字形狀，大明火琺瑯表盤和低溫琺瑯數字確保時計即使歷經數個世紀，仍能色澤如初。常規系列表款則用上偏心表盤的設計，表冠設於4時位置，帶來現代美感及動感活力，藍色或駝灰色噴砂銀質表盤採用人手乾噴工藝製成，增添紋理的深邃感。

至於Grande Seconde Dual Time兩地時間腕表，則滿足現代人經常外遊公幹的需要。品牌以全新方式呈現設於著名「8」字形表盤下半部分的旅行複雜功能，表盤中央呈現北極所見的5大洲平面圖。表盤上半部分的小時指針，可通過跳時方式調節，方便用家在抵達目的地後快速設定時間，簡單實用。

「在香港開設面積更大的新店，顯示我們對市場發展的重視。去年我們錄得雙位數的銷售額增幅。市場要發展得好，最基本是我們先要做好腕表。我們一直研發新的Automaton，近年也在Grande Seconde系列推出月相、計時、雙時區等新功能。有了好產品，再做好宣傳，才能令品牌繼續成長。」Lattmann說。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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