Watch News﹕科幻腕表水母漂浮

【明報專訊】腕表的機械設計，除了可以詩意方式呈現，也可以走科幻摩登路線，MB&F的鐘表設計便一向帶點未來科幻感覺。兩年前，品牌推出HM7 Aquapod，以海底水母為靈感，獨特的飛行陀飛輪及完美對稱外形吸引全球目光，今年品牌再度浮出水面，推出全新表款。

品牌首次採用紅色設計

今次使用的鉑金物料為高級製表材質中的最高等級，首次應用於HM7表款，配搭活潑深紅色的單向旋轉表圈。這也是品牌首次採用紅色設計。雖然提及海洋生態時，紅色並非最先聯想到的顏色，但對水母而言卻有着舉足輕重的意義。當潛入海中愈深，可見的顏色便愈少，紅色為可見光譜最末端，因此波長很容易被水吸收，也因為如此，在深海中有大量的紅色海洋生物包括深海水母，便以紅色掩蓋自己的蹤迹躲避掠食者，「be water」般因應環境保護自己。

腕表的鉑金款3D立體數字，以鈦金屬雕刻而成，鈦金屬的輕量特質能有效降低機芯的負荷，但因為鈦的密度與硬度極高，較難加工，製作難度比起前幾代Aquapod的鋁製時間顯示環高出許多。表圈刻度及小時與分鐘時標表面，採用原色Super-LumiNova超熒光塗料，照射光線後會以白光呈現。

文：Tung Cheung

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