Wardrobe﹕男鞋各司其職

【明報專訊】男人（應該）要擁有多少對鞋？這問題的答案，不需要經過精密的統計，數數手指：上班、上街、運動、約會、戶外活動……對於愛打扮的時尚男來說，不同的鞋子，均有相應配合的場合，造型和心情。買鞋，從來不是女人的專利。

A 涼鞋加襪

涼鞋加襪，不一定老套兼核突！當nerdy形象變成時尚，這種穿法，才算追上潮流步伐，同時亦能突顯鞋款的用色與設計。另一方面，從實際功能來看，在突然大雨的夏日，一雙膠底涼鞋，也能避免地上濕滑而跌倒。

B 「老竇」運動鞋

線條笨重的daddy sneakers依然大行其道，相信用家正是鍾情於它的高調與分量！穿上用色鮮艷的款式上街，贏盡注目禮是必然的事，還想突圍而出？配一雙同樣奪目的襪子，便能滿足閣下的野心。

C 透氣網面鞋

大部分男士也講求「方便快速」4個字，處理生活瑣事如是，穿鞋亦然。出門前，習慣「裸腳」直接穿上鞋子，自然隨意。不過，當選擇摒棄襪子的時候，就應該穿上透氣網面的鞋履，讓雙腳透透氣，避免出現侷臭腳的尷尬情况。

D 精緻「懶佬」

悉心打扮的男人，在形象上永遠取得高分數，他們就算腳踏一雙俗稱「懶佬鞋」的loafers，也絕不偷懶！以襯色的襪子配搭，予人一絲不苟的印象，精緻講究。一個簡單舉動，就能加深別人對你的好感。

E 反叛在細節

討厭上班？又不喜歡辦公室規則？當身邊的同事，每天穿西褲、腳踏皮鞋示人，你卻偏偏挑選略為誇張的設計，還要襯上鮮艷大膽的襪子，從細節擺脫上班族的刻板形象。

F 無拘束「大男孩」

無拘無束的高筒波鞋，總予人青春無限的感覺。人愈大，愈想保留這份年輕心態，穿著打扮刻意停留在昔日時光。不知Kim Jones是否抱着同一想法，找來不少「大男孩」的兒時偶像空山基合作，令舊日情懷湧現在眼前。

文：Vivian Lau

模特兒：Taehun J.（Quest）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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